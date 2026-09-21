As creches públicas municipais de Birigui terão mudança no horário de funcionamento a partir do ano letivo de 2027. Conforme a Portaria SME nº 021/2026, publicada no Diário Oficial do Município, os Centros de Educação Infantil (CEIs) administrados diretamente pela Prefeitura passarão a atender das 7h às 17h30, de segunda a sexta-feira, nos dias previstos no calendário escolar.

Atualmente, os CEIs municipais funcionam das 6h às 18h. Com a alteração, o período diário de atendimento será de 10 horas e 30 minutos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a mudança foi definida após estudos sobre a organização das equipes, as necessidades das unidades e as demandas das famílias.

A justificativa apresentada pela Prefeitura inclui a necessidade de adequar a organização dos horários à legislação que prevê a reserva de um terço da jornada dos professores para atividades extraclasse. A Secretaria também afirma que a reorganização permitirá racionalizar os quadros de profissionais, reduzir sobreposições e substituições e melhorar a utilização dos recursos humanos.