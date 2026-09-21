Um jacaré de aproximadamente um metro de comprimento foi capturado na noite de sexta-feira (18) pela Brigada Municipal de Buritama. O animal estava na Rua Valdevino Ismael de Souza, em frente a uma residência.

A ocorrência divulgada no final de semana foi atendida pelos brigadistas Rafael e Márcio, que realizaram a captura do réptil com segurança. Os moradores acionaram a equipe após perceberem a presença do animal na área residencial.

A suspeita é de que o jacaré tenha saído de uma área de água próxima e chegado até o bairro Cohab I. O local é conhecido como Lagoa do Sapo.