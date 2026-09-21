21 de setembro de 2026
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ANIMAL SILVESTRE

Susto: Jacaré é capturado dentro de casa em Buritama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Animal foi encontrado em frente a uma residência e devolvido ao habitat natural após o resgate
Animal foi encontrado em frente a uma residência e devolvido ao habitat natural após o resgate

Um jacaré de aproximadamente um metro de comprimento foi capturado na noite de sexta-feira (18) pela Brigada Municipal de Buritama. O animal estava na Rua Valdevino Ismael de Souza, em frente a uma residência.

A ocorrência divulgada no final de semana foi atendida pelos brigadistas Rafael e Márcio, que realizaram a captura do réptil com segurança. Os moradores acionaram a equipe após perceberem a presença do animal na área residencial.

A suspeita é de que o jacaré tenha saído de uma área de água próxima e chegado até o bairro Cohab I. O local é conhecido como Lagoa do Sapo.

Após ser retirado da região residencial, o animal foi transportado pelos brigadistas e devolvido ao seu habitat natural, na região do Rio Santa Bárbara.

Não houve registro de pessoas feridas durante a ocorrência.

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