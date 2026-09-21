Araçatuba registrou 85 casos de dengue em agosto deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira (18). O número representa uma alta em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram contabilizados 77 casos, aumento de quase 11%. Apesar do crescimento na comparação anual, o cenário ainda está distante do observado durante a epidemia enfrentada pelo município no ano passado.

De janeiro a agosto de 2026, Araçatuba contabilizou 2.232 casos de dengue. O mês com maior número de ocorrências até agora foi abril, com 466 registros, enquanto agosto terminou com os 85 casos. Nos primeiros dias de setembro, outros 13 casos já haviam sido registrados pela Secretaria de Saúde.

A comparação com 2025 mostra a dimensão da diferença entre os dois períodos. No ano passado, a cidade enfrentou uma forte epidemia de dengue, com 10.755 casos registrados ao longo do ano. Somente em janeiro de 2025, foram mais de 5 mil ocorrências, concentrando uma parcela significativa dos casos registrados naquele período.