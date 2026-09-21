Araçatuba registrou 85 casos de dengue em agosto deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na última sexta-feira (18). O número representa uma alta em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram contabilizados 77 casos, aumento de quase 11%. Apesar do crescimento na comparação anual, o cenário ainda está distante do observado durante a epidemia enfrentada pelo município no ano passado.
De janeiro a agosto de 2026, Araçatuba contabilizou 2.232 casos de dengue. O mês com maior número de ocorrências até agora foi abril, com 466 registros, enquanto agosto terminou com os 85 casos. Nos primeiros dias de setembro, outros 13 casos já haviam sido registrados pela Secretaria de Saúde.
A comparação com 2025 mostra a dimensão da diferença entre os dois períodos. No ano passado, a cidade enfrentou uma forte epidemia de dengue, com 10.755 casos registrados ao longo do ano. Somente em janeiro de 2025, foram mais de 5 mil ocorrências, concentrando uma parcela significativa dos casos registrados naquele período.
Mesmo com a redução expressiva em relação ao cenário do ano passado, a entrada da primavera coloca a cidade diante de um novo período de atenção. A partir de setembro, a combinação entre temperaturas mais altas e o aumento das chuvas pode criar condições mais favoráveis para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. O Ministério da Saúde destaca que temperatura e pluviosidade estão entre os fatores que influenciam a infestação do vetor.
O período de maior preocupação se estende pelos próximos meses, principalmente durante a primavera e o verão, quando o calor e a presença de água acumulada podem favorecer o ciclo de reprodução do mosquito. Por isso, a recomendação das autoridades de saúde é manter a eliminação de criadouros de forma contínua, e não apenas durante os períodos de maior número de casos.
Entre os principais cuidados estão eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas d'água e outros reservatórios fechados, limpar calhas e lajes e verificar vasos de plantas, pneus, garrafas e outros objetos expostos à chuva. O uso de repelente, roupas que cubram maior parte do corpo e telas em portas e janelas também ajuda a reduzir o contato com o mosquito.
A dengue pode provocar febre alta de início súbito, dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dores musculares e articulares, além de náuseas e outros sintomas. Em caso de suspeita, a orientação é procurar atendimento de saúde. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramentos, tontura ou desmaio e outros sinais de alerta exigem avaliação médica imediata.
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