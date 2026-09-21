A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (21), a partir das 19h, a 30ª Sessão Ordinária do ano, com oito projetos previstos para discussão única e votação. Entre as propostas da Ordem do Dia está o Projeto de Lei que prevê o fornecimento de alimentação ou ajuda de custo para refeições a pacientes do SUS e acompanhantes autorizados durante deslocamentos pelo Transporte Fora do Domicílio (TFD).
De autoria do vereador João Moreira, o projeto estabelece que o benefício seja destinado a pessoas que precisem viajar para atendimento de saúde a uma distância superior a 50 quilômetros de Araçatuba. A medida inclui situações em que o paciente e o acompanhante precisam permanecer fora do município por períodos prolongados, como em deslocamentos para Barretos, São José do Rio Preto e São Paulo.
Segundo a justificativa da proposta, a intenção é evitar que pacientes submetidos ao TFD permaneçam em jejum enquanto aguardam o transporte de retorno. O texto permite o fornecimento direto da alimentação ou o pagamento de ajuda de custo ou diária para refeições. Uma emenda apresentada pelo próprio autor determina ainda que o acompanhante tenha indicação médica ou justificativa fundamentada e impede o pagamento quando a refeição já for custeada por outro ente ou gestor do SUS.
Outro projeto de destaque na sessão é o Projeto de Lei Complementar encaminhado pelo Executivo, que reorganiza a estrutura do magistério municipal e cria o cargo de Professor de Educação Infantil (PEI). A proposta adequa a legislação municipal às normas federais e inclui o PEI na Classe Docente do Quadro do Magistério Público Municipal, com atuação nas etapas de creche e pré-escola.
O texto também estabelece jornada de 30 horas semanais para o Professor de Educação Infantil, sendo 20 horas destinadas ao trabalho em sala de aula e 10 horas para atividades pedagógicas. A proposta prevê ainda o enquadramento dos atuais Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) que cumpram os requisitos estabelecidos, como aprovação prévia em concurso, atuação docente direta e formação mínima em Magistério ou Licenciatura em Pedagogia.
Pelo projeto, o cargo de ADI passa a integrar o quadro de cargos em extinção na vacância. Os profissionais que não forem enquadrados no novo cargo manterão seus direitos e a jornada de 40 horas, mas não poderão exercer atribuições próprias da docência, como regência de classe, elaboração de diários, lançamento de notas ou avaliações. O projeto havia sido adiado na sessão anterior e recebeu uma emenda aditiva apresentada pelo vereador Fernando Fabris.
Além dessas duas propostas, os vereadores também analisam projetos do Executivo relacionados à reorganização e gestão dos acervos dos museus da Imagem, do Som e da Comunicação (MISC), Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues, Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon e Araçatubense de Artes Plásticas (MAAP). Também estão na pauta alterações no Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027, incluindo a previsão de R$ 3 milhões para a construção de uma creche na Zona Norte.
A sessão começa às 19h e poderá ser acompanhada pela transmissão da TV Câmara de Araçatuba, pelo YouTube e pelos canais oficiais do Legislativo municipal.
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