A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (21), a partir das 19h, a 30ª Sessão Ordinária do ano, com oito projetos previstos para discussão única e votação. Entre as propostas da Ordem do Dia está o Projeto de Lei que prevê o fornecimento de alimentação ou ajuda de custo para refeições a pacientes do SUS e acompanhantes autorizados durante deslocamentos pelo Transporte Fora do Domicílio (TFD).

De autoria do vereador João Moreira, o projeto estabelece que o benefício seja destinado a pessoas que precisem viajar para atendimento de saúde a uma distância superior a 50 quilômetros de Araçatuba. A medida inclui situações em que o paciente e o acompanhante precisam permanecer fora do município por períodos prolongados, como em deslocamentos para Barretos, São José do Rio Preto e São Paulo.

Segundo a justificativa da proposta, a intenção é evitar que pacientes submetidos ao TFD permaneçam em jejum enquanto aguardam o transporte de retorno. O texto permite o fornecimento direto da alimentação ou o pagamento de ajuda de custo ou diária para refeições. Uma emenda apresentada pelo próprio autor determina ainda que o acompanhante tenha indicação médica ou justificativa fundamentada e impede o pagamento quando a refeição já for custeada por outro ente ou gestor do SUS.