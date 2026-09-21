Birigui deu mais um passo na construção de uma agenda voltada à inovação, à transição energética e à atração de investimentos internacionais. O secretário municipal de Desenvolvimento, Carlos Farias, representou o município em uma reunião realizada na Embaixada da República Popular da China, em Brasília, que discutiu oportunidades de cooperação tecnológica, investimentos e projetos ligados a minerais estratégicos.

O encontro integrou uma agenda institucional do CISTEM (Centro de Inovação e Soluções para Transição Energética em Municípios), que também manteve reuniões com representantes do Cazaquistão e do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A iniciativa busca aproximar instituições brasileiras e estrangeiras em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico e energético.

Na Embaixada da China, a comitiva foi recebida por Zou Chuanming, ministro-conselheiro da Seção Econômica e Comercial da Embaixada. Também participaram da reunião o Dr. André Gimenes, coordenador do GEPEA — Grupo de Estudos de Energia da Escola Politécnica da USP (Poli-USP) e diretor/coordenador do CISTEM; Carlos Farias, secretário de Desenvolvimento de Birigui e conselheiro executivo do CISTEM; e Paulo Roberto Nascimento Filho, CEO do Projeto Monte Sinai de Terras Raras.

Birigui no radar de novas oportunidades