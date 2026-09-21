Birigui deu mais um passo na construção de uma agenda voltada à inovação, à transição energética e à atração de investimentos internacionais. O secretário municipal de Desenvolvimento, Carlos Farias, representou o município em uma reunião realizada na Embaixada da República Popular da China, em Brasília, que discutiu oportunidades de cooperação tecnológica, investimentos e projetos ligados a minerais estratégicos.
O encontro integrou uma agenda institucional do CISTEM (Centro de Inovação e Soluções para Transição Energética em Municípios), que também manteve reuniões com representantes do Cazaquistão e do Serviço Geológico do Brasil (SGB). A iniciativa busca aproximar instituições brasileiras e estrangeiras em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico e energético.
Na Embaixada da China, a comitiva foi recebida por Zou Chuanming, ministro-conselheiro da Seção Econômica e Comercial da Embaixada. Também participaram da reunião o Dr. André Gimenes, coordenador do GEPEA — Grupo de Estudos de Energia da Escola Politécnica da USP (Poli-USP) e diretor/coordenador do CISTEM; Carlos Farias, secretário de Desenvolvimento de Birigui e conselheiro executivo do CISTEM; e Paulo Roberto Nascimento Filho, CEO do Projeto Monte Sinai de Terras Raras.
Birigui no radar de novas oportunidades
Durante a reunião, foram apresentadas iniciativas relacionadas à transição energética, minerais estratégicos, inovação e desenvolvimento tecnológico, com destaque para o Projeto Monte Sinai de Terras Raras.
Carlos Farias apresentou o potencial de Birigui para a atração de investimentos, destacando oportunidades relacionadas à transição energética, à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias.
A participação do município no encontro reforça a tentativa de conectar oportunidades internacionais a projetos e estratégias de desenvolvimento local.
Cooperação com a China
Além da discussão sobre investimentos, a aproximação com instituições chinesas pretende abrir caminho para cooperação científica e tecnológica, pesquisa e desenvolvimento de projetos, intercâmbio de conhecimento, missões comerciais e parcerias empresariais.
A proposta é ampliar as conexões entre instituições brasileiras e chinesas e criar novas possibilidades de colaboração em setores estratégicos.
O encontro também contou com a apresentação da atuação do CISTEM. Segundo o material, o objetivo é integrar universidade, pesquisa, poder público e setor produtivo para estimular soluções relacionadas aos desafios da transição energética.
Minerais estratégicos entram na pauta
A agenda internacional também passou pelo Cazaquistão e pelo Serviço Geológico do Brasil, ampliando as discussões sobre minerais estratégicos, energia, geociências e segurança das cadeias de suprimento.
O CISTEM reúne diferentes setores e conta, entre seus integrantes, com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), por meio do GEPEA, a Subsecretaria de Energia e Mineração da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (SEMIL) e a Prefeitura Municipal de Birigui.
O projeto tem apoio da FAPESP — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, fortalecendo sua atuação nas áreas de pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções para os desafios da transição energética.
Um novo capítulo para Birigui?
A participação de Birigui em uma agenda que reúne representantes da China, universidade, setor público e iniciativa ligada a terras raras coloca o município em uma discussão que ultrapassa as fronteiras regionais.
Neste momento, o material divulgado registra reuniões, apresentação de projetos e busca por cooperação e oportunidades de investimentos.
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