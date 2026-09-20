O motorista de 35 anos que atropelou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, apresentou-se à Polícia Civil no fim da tarde deste domingo (20), em Birigui. Ele estava acompanhado dos advogados César Franzói e Isabela Fioroto.

A defesa afirma que o cliente em nenhum momento teve a intenção de fugir e que somente soube do ocorrido algum tempo depois, por intermédio de terceiros.

Em nota divulgada à imprensa, os advogados informaram que o homem está em estado de choque e profunda perturbação emocional diante do ocorrido.