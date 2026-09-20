O motorista de 35 anos que atropelou Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 8 meses, apresentou-se à Polícia Civil no fim da tarde deste domingo (20), em Birigui. Ele estava acompanhado dos advogados César Franzói e Isabela Fioroto.
A defesa afirma que o cliente em nenhum momento teve a intenção de fugir e que somente soube do ocorrido algum tempo depois, por intermédio de terceiros.
Em nota divulgada à imprensa, os advogados informaram que o homem está em estado de choque e profunda perturbação emocional diante do ocorrido.
“O impacto dos fatos foi de tamanha intensidade que, em determinado momento, chegou a cogitar tirar a própria vida”, informa a nota.
Segundo a defesa, pessoas próximas convenceram o motorista a buscar ajuda. Posteriormente, ele decidiu comparecer espontaneamente à delegacia para prestar esclarecimentos.
“Em momento algum houve intenção de empreender fuga do local dos fatos. Segundo seu relato, ele somente tomou conhecimento do ocorrido tempo depois, por intermédio de terceiros”, afirma a nota.
Os advogados também manifestaram solidariedade à família de Guilherme e pediram cautela em relação ao caso.
“Não se trata de minimizar a dor da família da vítima, que é imensurável, mas de compreender que uma fatalidade também pode destruir emocionalmente a vida de todos os envolvidos”, afirmaram.
O motorista deverá prestar depoimento na manhã desta segunda-feira (21).
Atropelamento ocorreu no sábado
Guilherme foi atropelado na tarde de sábado (19), em frente à casa da família, na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos, no bairro São Genaro, em Birigui.
Segundo o boletim de ocorrência, o pai da criança conversava com o passageiro do veículo, que era seu conhecido. O automóvel envolvido era um Hyundai Sonata.
Imagens de câmeras de segurança registraram a ocorrência. Enquanto os dois conversavam, Guilherme caminhou até a frente do carro sem ser percebido.
Na sequência, o pai se despediu do passageiro e do motorista e passou por trás do veículo, ainda sem perceber que o filho estava na parte da frente. Foi nesse momento que ocorreu o atropelamento.
Ainda segundo o registro policial, ao perceber o que havia acontecido, o pai gritou e tentou seguir o veículo, mas o motorista deixou o endereço.
Uma equipe de resgate foi acionada e constatou a morte da criança no local. A área foi isolada para o trabalho da perícia e, após a liberação, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico.
Guilherme foi sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui.
Caso será investigado pelo 1º Distrito Policial
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, e afastamento do local do acidente.
Policiais civis de plantão foram ao endereço do motorista minutos depois do atropelamento, mas não o encontraram.
O aparelho DVR das câmeras de segurança que registraram a ocorrência foi apreendido pela polícia.
O inquérito será conduzido pelo 1º Distrito Policial de Birigui. O motorista deverá prestar depoimento na manhã desta segunda-feira.
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