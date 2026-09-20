Edson Pizzo, um dos fundadores da Clealco, morreu neste sábado (19), aos 86 anos. Segundo nota divulgada pela companhia, o falecimento ocorreu em decorrência de complicações de saúde.

O velório começou às 7h30 deste domingo (20), na Capela Bom Pastor, Sala Suíte 2, em Birigui. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.

Trajetória na Clealco

Pizzo participou da fundação e da trajetória da Clealco, que completou 45 anos. Entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, ocupou a presidência da empresa.