Edson Pizzo, um dos fundadores da Clealco, morreu neste sábado (19), aos 86 anos. Segundo nota divulgada pela companhia, o falecimento ocorreu em decorrência de complicações de saúde.
O velório começou às 7h30 deste domingo (20), na Capela Bom Pastor, Sala Suíte 2, em Birigui. O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério da Saudade.
Trajetória na Clealco
Pizzo participou da fundação e da trajetória da Clealco, que completou 45 anos. Entre a década de 1990 e o início dos anos 2000, ocupou a presidência da empresa.
Posteriormente, passou a integrar o Conselho de Administração da companhia, colegiado que também presidiu em diferentes ocasiões.
Mesmo enfrentando problemas de saúde, Pizzo continuou participando de atividades da empresa. Em março deste ano, esteve na celebração religiosa que marcou o início da safra. Também acompanhou a equipe industrial na unidade de Clementina nos últimos dias de moagem da safra 2025/2026.
Clealco lamenta morte
Em nota, a Clealco destacou o pioneirismo, a dedicação e a participação de Edson Pizzo na trajetória da companhia.
A empresa também manifestou condolências aos familiares, acionistas e amigos.
Empresa atua no setor sucroenergético
A Clealco Açúcar e Álcool S.A. é uma empresa do setor sucroenergético fundada em 1980, em Clementina, a partir da iniciativa de produtores rurais, pecuaristas e lideranças da região.
A companhia atua no processamento de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, etanol anidro e hidratado e bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana.
Atualmente, a Clealco possui unidades industriais em Clementina e Queiroz. A empresa também chegou a incorporar uma unidade em Penápolis na década de 2010, cuja atividade de moagem foi posteriormente descontinuada.
Ao longo de 45 anos, a companhia consolidou sua presença no agronegócio do Noroeste paulista, com atuação ligada à cadeia produtiva da cana-de-açúcar.
A trajetória da Clealco está diretamente relacionada à de Edson Pizzo. Além de participar da fundação da empresa, ele ocupou a presidência entre a década de 1990 e o início dos anos 2000 e, posteriormente, integrou e presidiu o Conselho de Administração em diferentes períodos.
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