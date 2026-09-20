20 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Menino morto em atropelamento será sepultado neste domingo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução | www.funerariasaojudastadeu.com.br
Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 7 meses, será velado a partir das 12h30, em Birigui; motorista identificado pela polícia ainda não foi localizado
Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 7 meses, será velado a partir das 12h30, em Birigui; motorista identificado pela polícia ainda não foi localizado

O menino Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 7 meses, morto após ser atropelado na noite deste sábado (19), em Birigui, será sepultado às 16h deste domingo (20), no Cemitério Municipal da Consolação.

O velório será realizado no Memorial São Judas Tadeu, a partir das 12h30.

Guilherme morreu após ser atingido por um veículo na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos, no bairro São Genaro.

Segundo a Polícia Civil, o veículo havia parado em frente à casa da família. O passageiro conhecia o pai do menino e conversava com ele. Quando motorista e passageiro se preparavam para deixar o local, a criança saiu pelo portão e foi atingida pelo veículo.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. A Polícia Civil identificou o motorista, o passageiro e o veículo envolvido. Segundo a polícia, as imagens indicam que o condutor percebeu o ocorrido antes de deixar o local.

O motorista ainda não havia sido localizado até a última atualização. A Polícia Civil realiza buscas e investiga as circunstâncias do atropelamento.

Corpo aguardava liberação do IML

No começo da manhã deste domingo, o corpo de Guilherme ainda não havia sido liberado pelo IML (Instituto Médico Legal). 

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