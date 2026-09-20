O menino Guilherme Correa Lima, de 1 ano e 7 meses, morto após ser atropelado na noite deste sábado (19), em Birigui, será sepultado às 16h deste domingo (20), no Cemitério Municipal da Consolação.

O velório será realizado no Memorial São Judas Tadeu, a partir das 12h30.

Guilherme morreu após ser atingido por um veículo na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos, no bairro São Genaro.