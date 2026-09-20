A 22ª edição do Festara (Festival de Teatro de Araçatuba) começou na noite de sexta-feira (18), no Teatro São João. A programação gratuita segue até quinta-feira (24), com espetáculos em diferentes pontos de Araçatuba.
A abertura teve o espetáculo “Da Cor de Cobre”, da Clarin Cia. de Dança, com tradução em Libras e classificação livre. A apresentação marcou o início das atividades do festival.
No sábado (19), o Festara levou atrações aos calçadões das ruas Marechal Deodoro e Princesa Isabel, à Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, à Praça Paraíso e ao Teatro Municipal Castro Alves.
O festival é promovido pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba (Associata) e parceria do Sesc Birigui e Sesc Araçatuba.
Programação deste domingo
Neste domingo (20), o público terá duas atrações gratuitas. Às 17h, a Praça Getúlio Vargas recebe “Cordelina”, de Odília Nunes.
Às 18h, a Cia. Vem Vento apresenta “Lobo em Apuros”, no Teatro Municipal Castro Alves.
Festival segue durante a semana
Na segunda-feira (21), às 20h, o Teatro Castro Alves recebe “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, de Yumo Apurinã, com classificação de 12 anos.
Na quarta-feira (23), às 20h, o mesmo teatro recebe “Retalhos: entrelinhas, fios e versos”, do grupo LAPA. O espetáculo é indicado para maiores de 16 anos.
O encerramento será na quinta-feira (24), às 20h, no Teatro Unip, com o ator Othon Bastos no espetáculo “Não me entrego, não!”, com classificação de 12 anos.
Entre segunda e quinta-feira, o Festara também terá sessões fechadas em quatro escolas da rede municipal. Os alunos assistirão às peças “Lobo em Apuros” e “Fábulas de Esó-Pó”, do Grupo Todavia Teatral.
As apresentações abertas ao público têm entrada gratuita e acesso por ordem de chegada. A fila pode ser formada uma hora antes de cada espetáculo.
Para o encerramento com Othon Bastos, porém, é obrigatória a retirada antecipada de ingresso. Os bilhetes gratuitos estão disponíveis no site do Sesc Birigui.
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