A 22ª edição do Festara (Festival de Teatro de Araçatuba) começou na noite de sexta-feira (18), no Teatro São João. A programação gratuita segue até quinta-feira (24), com espetáculos em diferentes pontos de Araçatuba.

A abertura teve o espetáculo “Da Cor de Cobre”, da Clarin Cia. de Dança, com tradução em Libras e classificação livre. A apresentação marcou o início das atividades do festival.

No sábado (19), o Festara levou atrações aos calçadões das ruas Marechal Deodoro e Princesa Isabel, à Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, à Praça Paraíso e ao Teatro Municipal Castro Alves.