Um homem de 39 anos ficou ferido após ser atingido por um objeto perfurocortante na noite deste sábado (19), no bairro São Joaquim, em Araçatuba. O caso ocorreu por volta das 23h.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima com ferimentos pelo corpo e prestou os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce.

Autoria é investigada

De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu fornecer informações precisas sobre as circunstâncias da agressão nem identificar o autor.