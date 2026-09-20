Um homem de 39 anos ficou ferido após ser atingido por um objeto perfurocortante na noite deste sábado (19), no bairro São Joaquim, em Araçatuba. O caso ocorreu por volta das 23h.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou a vítima com ferimentos pelo corpo e prestou os primeiros socorros. Em seguida, o homem foi levado ao Pronto-Socorro Municipal Aida Vanzo Dolce.
Autoria é investigada
De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava sinais de embriaguez e não conseguiu fornecer informações precisas sobre as circunstâncias da agressão nem identificar o autor.
Os policiais também não localizaram testemunhas ou vestígios que permitissem determinar o ponto exato onde ocorreu a agressão. Conforme o boletim, a chuva prejudicou a busca por eventuais vestígios.
No pronto-socorro, a equipe médica informou preliminarmente que os ferimentos eram superficiais.
O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.
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