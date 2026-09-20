20 de setembro de 2026
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SUMIU DO TERRENO

Cavalo é furtado de terreno no bairro Primavera em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
O cavalo tem aproximadamente 18 anos, é da raça Mangalarga e possui pelagem marrom-escura e pampa; o animal não possui marca
O cavalo tem aproximadamente 18 anos, é da raça Mangalarga e possui pelagem marrom-escura e pampa; o animal não possui marca

Um cavalo da raça Mangalarga foi furtado de um terreno baldio na avenida Dois de Dezembro, no bairro Primavera, em Araçatuba. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (18) e foi registrado na Polícia Civil no sábado (19).

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário deixou o cavalo amarrado no terreno por volta das 15h30 e saiu para almoçar.

Ao retornar, aproximadamente às 17h30, percebeu que o animal não estava mais no local. De acordo com o registro policial, uma pessoa ainda não identificada teria levado o cavalo.

Cavalo tem cerca de 18 anos

Conforme as informações fornecidas à polícia, o cavalo tem aproximadamente 18 anos, é da raça Mangalarga e possui pelagem marrom-escura e pampa. O animal não possui marca de identificação.

O caso foi registrado como furto de animal e encaminhado para investigação. Até o registro da ocorrência, a autoria era desconhecida.

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