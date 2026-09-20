Um cavalo da raça Mangalarga foi furtado de um terreno baldio na avenida Dois de Dezembro, no bairro Primavera, em Araçatuba. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (18) e foi registrado na Polícia Civil no sábado (19).

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário deixou o cavalo amarrado no terreno por volta das 15h30 e saiu para almoçar.

Ao retornar, aproximadamente às 17h30, percebeu que o animal não estava mais no local. De acordo com o registro policial, uma pessoa ainda não identificada teria levado o cavalo.

Cavalo tem cerca de 18 anos