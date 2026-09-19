A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou um menino de 1 ano e 7 meses na noite deste sábado (19), no bairro São Genaro, em Birigui.
O condutor deixou o local após o atropelamento e, até a última atualização, não havia sido localizado. Segundo a Polícia Civil, equipes realizavam buscas para encontrá-lo.
A polícia também identificou o veículo envolvido e o passageiro que estava com o motorista.
Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Segundo a avaliação inicial da Polícia Civil, as imagens indicam que o motorista percebeu o ocorrido antes de deixar o local.
Criança saiu pelo portão
De acordo com as informações levantadas pela Polícia Civil, o veículo havia parado em frente à casa da família da criança, na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos.
O passageiro conhecia o pai do menino e havia parado para conversar com ele.
Após a conversa, motorista e passageiro se preparavam para deixar o local. Nesse momento, segundo a polícia, a criança saiu pelo portão, que estava aberto, sem ser percebida pelas pessoas que estavam no local.
Quando o veículo arrancou, o menino foi atingido. A criança sofreu graves ferimentos na cabeça e morreu no local.
Polícia fará buscas pelo motorista
A ocorrência ainda estava em andamento e seria registrada no Plantão Policial de Birigui.
O corpo da criança será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico.
A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento. As investigações prosseguem e incluem as buscas pelo motorista identificado.
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