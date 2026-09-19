A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou um menino de 1 ano e 7 meses na noite deste sábado (19), no bairro São Genaro, em Birigui.

O condutor deixou o local após o atropelamento e, até a última atualização, não havia sido localizado. Segundo a Polícia Civil, equipes realizavam buscas para encontrá-lo.

A polícia também identificou o veículo envolvido e o passageiro que estava com o motorista.