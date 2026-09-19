19 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ATROPELAMENTO

Polícia identifica motorista após morte de criança em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vitor Moretti | Folha da Região
Polícia identificou o condutor, o veículo e o passageiro; câmeras registraram o atropelamento de menino de 1 ano e 7 meses
Polícia identificou o condutor, o veículo e o passageiro; câmeras registraram o atropelamento de menino de 1 ano e 7 meses

A Polícia Civil identificou o motorista que atropelou e matou um menino de 1 ano e 7 meses na noite deste sábado (19), no bairro São Genaro, em Birigui.

O condutor deixou o local após o atropelamento e, até a última atualização, não havia sido localizado. Segundo a Polícia Civil, equipes realizavam buscas para encontrá-lo.

A polícia também identificou o veículo envolvido e o passageiro que estava com o motorista.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Segundo a avaliação inicial da Polícia Civil, as imagens indicam que o motorista percebeu o ocorrido antes de deixar o local.

Criança saiu pelo portão

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Civil, o veículo havia parado em frente à casa da família da criança, na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos.

O passageiro conhecia o pai do menino e havia parado para conversar com ele.

Após a conversa, motorista e passageiro se preparavam para deixar o local. Nesse momento, segundo a polícia, a criança saiu pelo portão, que estava aberto, sem ser percebida pelas pessoas que estavam no local.

Quando o veículo arrancou, o menino foi atingido. A criança sofreu graves ferimentos na cabeça e morreu no local.

Polícia fará buscas pelo motorista

A ocorrência ainda estava em andamento e seria registrada no Plantão Policial de Birigui.

O corpo da criança será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico.

A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento. As investigações prosseguem e incluem as buscas pelo motorista identificado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários