19 de setembro de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa após PM encontrar drogas em cofre em Auriflama

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Segundo a Polícia Militar, cocaína, crack, haxixe, maconha, balanças de precisão e munições de diferentes calibres estavam dentro do cofre
Segundo a Polícia Militar, cocaína, crack, haxixe, maconha, balanças de precisão e munições de diferentes calibres estavam dentro do cofre

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (18), em Auriflama. Segundo a Polícia Militar, drogas e munições foram encontradas dentro de um cofre em uma residência na Avenida Orlando Lopes de Morais.

A ocorrência começou após a PM receber informações de que a mulher estaria guardando entorpecentes e armas para outra pessoa.

Conforme a Polícia Militar, ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel e informou que havia dois pedaços de maconha no local.

Drogas estavam dentro de cofre

Durante a vistoria, os policiais perceberam forte odor de entorpecente vindo de um cofre. Segundo o registro policial, a mulher afirmou que não tinha a senha e desconhecia a procedência do objeto.

O cofre foi levado à delegacia e, após ser aberto, foram encontrados cocaína, crack, haxixe, maconha, três balanças de precisão, embalagens e munições de diferentes calibres.

Também foi localizada uma caixa de relógio Rolex acompanhada de certificado.

Segundo a Polícia Militar, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.

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