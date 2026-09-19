Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (18), em Auriflama. Segundo a Polícia Militar, drogas e munições foram encontradas dentro de um cofre em uma residência na Avenida Orlando Lopes de Morais.
A ocorrência começou após a PM receber informações de que a mulher estaria guardando entorpecentes e armas para outra pessoa.
Conforme a Polícia Militar, ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel e informou que havia dois pedaços de maconha no local.
Drogas estavam dentro de cofre
Durante a vistoria, os policiais perceberam forte odor de entorpecente vindo de um cofre. Segundo o registro policial, a mulher afirmou que não tinha a senha e desconhecia a procedência do objeto.
O cofre foi levado à delegacia e, após ser aberto, foram encontrados cocaína, crack, haxixe, maconha, três balanças de precisão, embalagens e munições de diferentes calibres.
Também foi localizada uma caixa de relógio Rolex acompanhada de certificado.
Segundo a Polícia Militar, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.
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