Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (18), em Auriflama. Segundo a Polícia Militar, drogas e munições foram encontradas dentro de um cofre em uma residência na Avenida Orlando Lopes de Morais.

A ocorrência começou após a PM receber informações de que a mulher estaria guardando entorpecentes e armas para outra pessoa.

Conforme a Polícia Militar, ela autorizou a entrada dos policiais no imóvel e informou que havia dois pedaços de maconha no local.

Drogas estavam dentro de cofre