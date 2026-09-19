A Polícia Militar fiscalizou 248 veículos e recolheu 35 durante a Operação Baixo Ruído, realizada nesta sexta-feira (18), em Araçatuba, Penápolis e Buritama. Ao todo, 374 pessoas foram abordadas.

Segundo a PM, a operação teve como objetivo coibir condutas relacionadas à perturbação do sossego público, além de fiscalizar infrações de trânsito.

As equipes verificaram, entre outras situações, veículos com escapamentos irregulares e uso de som em volume elevado.

Operação registra 169 autuações