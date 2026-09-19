A Polícia Militar fiscalizou 248 veículos e recolheu 35 durante a Operação Baixo Ruído, realizada nesta sexta-feira (18), em Araçatuba, Penápolis e Buritama. Ao todo, 374 pessoas foram abordadas.
Segundo a PM, a operação teve como objetivo coibir condutas relacionadas à perturbação do sossego público, além de fiscalizar infrações de trânsito.
As equipes verificaram, entre outras situações, veículos com escapamentos irregulares e uso de som em volume elevado.
Operação registra 169 autuações
Durante a fiscalização, foram aplicadas 169 autuações por diferentes infrações de trânsito.
Segundo a Polícia Militar, foram constatadas irregularidades relacionadas à habilitação, descarga livre ou escapamento irregular e alterações nas características dos veículos.
Também houve registros de direção ou manobra perigosa, desobediência à fiscalização, transposição de bloqueio, som automotivo em volume elevado e arrancada brusca.
O balanço final aponta 248 veículos fiscalizados, 374 pessoas abordadas e 35 veículos recolhidos.
Adegas também foram fiscalizadas
A operação incluiu fiscalizações em adegas e depósitos de bebidas. Conforme a PM, foram constatadas situações relacionadas ao funcionamento fora do horário permitido e à perturbação do sossego por som em volume elevado.
Durante a ação, a Polícia Militar também elaborou um Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo por descumprimento do horário de funcionamento e uso do passeio público com mesas e cadeiras.
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