A Polícia Militar recuperou um televisor furtado de uma residência e prendeu um homem suspeito de receptação nesta sexta-feira (18), em Guararapes.

O furto ocorreu em uma casa no Jardim Aeroporto. Segundo a vítima, ela saiu por volta das 12h para comprar um cadeado e, ao retornar, por volta das 14h30, encontrou uma das portas do imóvel arrombada.

Objetos foram levados

A vítima constatou inicialmente o furto de dois televisores, uma chapinha de cabelo, um aparelho de som e uma cesta básica. O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia.