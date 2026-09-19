19 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RECEPTAÇÃO

PM recupera TV furtada e prende suspeito em Guararapes

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação | Polícia Militar
Televisor havia sido levado de residência no Jardim Aeroporto e foi localizado com homem que, segundo a PM, tentava vender o aparelho
Televisor havia sido levado de residência no Jardim Aeroporto e foi localizado com homem que, segundo a PM, tentava vender o aparelho

A Polícia Militar recuperou um televisor furtado de uma residência e prendeu um homem suspeito de receptação nesta sexta-feira (18), em Guararapes.

O furto ocorreu em uma casa no Jardim Aeroporto. Segundo a vítima, ela saiu por volta das 12h para comprar um cadeado e, ao retornar, por volta das 14h30, encontrou uma das portas do imóvel arrombada.

Objetos foram levados

A vítima constatou inicialmente o furto de dois televisores, uma chapinha de cabelo, um aparelho de som e uma cesta básica. O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que um homem tentava vender um televisor no bairro Vila Nova.

A equipe foi ao local e abordou o suspeito com o aparelho. Segundo a Polícia Militar, a vítima reconheceu o televisor como um dos equipamentos furtados da residência.

Prisão em flagrante

O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Guararapes. Segundo o registro policial, a autoridade responsável determinou a prisão em flagrante por receptação.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e o televisor recuperado foi devolvido à vítima.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários