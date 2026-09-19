A Polícia Militar recuperou um televisor furtado de uma residência e prendeu um homem suspeito de receptação nesta sexta-feira (18), em Guararapes.
O furto ocorreu em uma casa no Jardim Aeroporto. Segundo a vítima, ela saiu por volta das 12h para comprar um cadeado e, ao retornar, por volta das 14h30, encontrou uma das portas do imóvel arrombada.
Objetos foram levados
A vítima constatou inicialmente o furto de dois televisores, uma chapinha de cabelo, um aparelho de som e uma cesta básica. O imóvel foi preservado para o trabalho da perícia.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam a informação de que um homem tentava vender um televisor no bairro Vila Nova.
A equipe foi ao local e abordou o suspeito com o aparelho. Segundo a Polícia Militar, a vítima reconheceu o televisor como um dos equipamentos furtados da residência.
Prisão em flagrante
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Guararapes. Segundo o registro policial, a autoridade responsável determinou a prisão em flagrante por receptação.
O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e o televisor recuperado foi devolvido à vítima.
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