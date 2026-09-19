19 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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LUTO

Obituário: veja os falecimentos e sepultamentos deste sábado (19)

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Cemitério da Consolação em Birigui | Imagem ilustrativa
Confira as informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui, Clementina e Penápolis
Confira as informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui, Clementina e Penápolis

O obituário deste sábado (19) reúne informações sobre falecimentos, velórios e sepultamentos em Araçatuba e municípios da região.

Araçatuba

Jhonas Henrique Nepomuceno. O velório ocorre a partir das 9h deste sábado (19), na Funerária Municipal de Araçatuba. As informações encaminhadas não indicam o horário e o local do sepultamento.

Josefa Francisca Gomes Marcelino, 56 anos. O velório começou às 7h30 e o sepultamento está marcado para às 16h deste sábado. 

Wagner Sato Ushikoshi, 58 anos. O sepultamento ocorre neste sábado (19), às 10h, no Cemitério da Saudade, em Araçatuba.

Birigui

Olair Trepiche, 63 anos. O velório começou às 23h desta sexta-feira (18), na Capela Bom Pastor, Sala Suíte 2. O sepultamento ocorre neste sábado (19), com saída às 10h para o Cemitério da Saudade, em Birigui.

Clementina

Monica de Souza Martins, 35 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Clementina. O sepultamento será neste sábado (19), às 16h, no Cemitério Municipal de Clementina.

Penápolis

Maria Firmino dos Santos Camargo, 69 anos. O velório ocorre no Bom Pastor Memorial de Penápolis. O sepultamento será neste sábado (19), em Penápolis, às 9h.

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