O obituário deste sábado (19) reúne informações sobre falecimentos, velórios e sepultamentos em Araçatuba e municípios da região.
Araçatuba
Jhonas Henrique Nepomuceno. O velório ocorre a partir das 9h deste sábado (19), na Funerária Municipal de Araçatuba. As informações encaminhadas não indicam o horário e o local do sepultamento.
Josefa Francisca Gomes Marcelino, 56 anos. O velório começou às 7h30 e o sepultamento está marcado para às 16h deste sábado.
Wagner Sato Ushikoshi, 58 anos. O sepultamento ocorre neste sábado (19), às 10h, no Cemitério da Saudade, em Araçatuba.
Birigui
Olair Trepiche, 63 anos. O velório começou às 23h desta sexta-feira (18), na Capela Bom Pastor, Sala Suíte 2. O sepultamento ocorre neste sábado (19), com saída às 10h para o Cemitério da Saudade, em Birigui.
Clementina
Monica de Souza Martins, 35 anos. O velório ocorre no Velório Municipal de Clementina. O sepultamento será neste sábado (19), às 16h, no Cemitério Municipal de Clementina.
Penápolis
Maria Firmino dos Santos Camargo, 69 anos. O velório ocorre no Bom Pastor Memorial de Penápolis. O sepultamento será neste sábado (19), em Penápolis, às 9h.
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