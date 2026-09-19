A Polícia Civil apreendeu crack, maconha e porções de “ice” durante uma operação contra o tráfico de drogas em Gastão Vidigal, na tarde desta sexta-feira (18). Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.

A ação reuniu policiais civis da cidade e da região, além de equipes da Polícia Militar e do Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Drogas e celular apreendidos

Em uma das residências, os policiais encontraram duas pedras grandes de crack, dois pedaços de maconha, três porções de “ice”, dinheiro, um celular e anotações que, segundo a Polícia Civil, seriam relacionadas ao tráfico de drogas.