A Polícia Civil apreendeu crack, maconha e porções de “ice” durante uma operação contra o tráfico de drogas em Gastão Vidigal, na tarde desta sexta-feira (18). Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
A ação reuniu policiais civis da cidade e da região, além de equipes da Polícia Militar e do Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Drogas e celular apreendidos
Em uma das residências, os policiais encontraram duas pedras grandes de crack, dois pedaços de maconha, três porções de “ice”, dinheiro, um celular e anotações que, segundo a Polícia Civil, seriam relacionadas ao tráfico de drogas.
O investigado não estava no imóvel durante o cumprimento do mandado.
Em outro endereço, nenhuma substância ilícita foi localizada. O investigado acompanhou as buscas, permitiu a análise do celular e prestou declarações na delegacia. Depois, foi liberado.
Celular de adolescente será periciado
No terceiro endereço, residência de um adolescente, os policiais também não encontraram drogas.
Um celular, porém, foi apreendido. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas mensagens apagadas e conversas que podem estar relacionadas à comercialização de entorpecentes.
O aparelho será submetido à perícia.
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