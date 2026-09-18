A criança de 5 anos atingida na cabeça por um tiro de chumbinho em Valparaíso passou por uma neurocirurgia nesta quinta-feira (17), na Santa Casa de Araçatuba. Nesta sexta-feira (18), a menina segue internada na UTI Pediátrica e apresenta boa evolução, segundo o hospital.
A criança havia sido transferida para Araçatuba após receber os primeiros atendimentos no hospital de Valparaíso.
Disparo ocorreu enquanto irmã manuseava arma
O caso aconteceu quando a irmã da vítima, uma adolescente de 16 anos, manuseava uma arma de chumbinho. Segundo as informações registradas sobre a ocorrência, houve um disparo acidental que atingiu a cabeça da menina de 5 anos.
Após o ferimento, a criança recebeu atendimento no hospital de Valparaíso. Em seguida, devido à necessidade de atendimento especializado, houve a transferência para a Santa Casa de Araçatuba.
Polícia Civil investiga o caso
A Polícia Civil de Valparaíso ficou responsável pela investigação das circunstâncias do disparo.
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