18 de setembro de 2026
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VERDE URBANO

Araçatuba regulamenta lei e lança manual de arborização

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | Prefeitura Municipal de Araçatuba
Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Marques, a regulamentação e o manual representam avanços para o município
Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Marques, a regulamentação e o manual representam avanços para o município

A Prefeitura de Araçatuba regulamentou a Lei de Arborização Urbana e lançou o Manual de Arborização Urbana do município durante o 2º Fórum Raízes do Futuro, realizado na quinta-feira (17).

As medidas estabelecem referências para o plantio, manejo e preservação das árvores e passam a integrar as diretrizes municipais para a arborização urbana.

Com o tema “Arborização urbana e resiliência climática”, o encontro foi realizado no auditório do Senai Araçatuba e reuniu representantes do poder público, instituições, forças de segurança, associações, agentes sociais e ambientalistas de Araçatuba e região.

Lei é regulamentada

Durante o fórum, a Prefeitura assinou o decreto que regulamenta a Lei de Arborização Urbana. Na mesma ocasião, apresentou o novo manual.

Os dois instrumentos estabelecem orientações para procedimentos relacionados ao plantio, manejo e preservação das árvores no município.

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Marques, a regulamentação busca incorporar de forma mais efetiva a arborização ao planejamento urbano.

“A arborização urbana precisa ser tratada como parte do planejamento da cidade. O fórum permite reunir conhecimento técnico, poder público, instituições e comunidade para discutir as condições necessárias para ampliar e qualificar a presença das árvores no espaço urbano”, afirmou.

Espécies nativas

A programação também abordou o uso de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado na arborização urbana.

O técnico Loan Henrique Ramos Barbosa, que atua na Fundação SOS Mata Atlântica em projetos de restauração florestal às margens do rio Tietê, apresentou palestra sobre o tema.

O promotor de Justiça Luis Fernando Rocha, secretário-executivo do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público de São Paulo, falou sobre mudanças climáticas e preparação das cidades para eventos extremos.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade também apresentou ações de plantio e educação ambiental desenvolvidas em Araçatuba, além de atividades do Comdema e do Clube da Árvore.

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