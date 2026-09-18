A Prefeitura de Araçatuba regulamentou a Lei de Arborização Urbana e lançou o Manual de Arborização Urbana do município durante o 2º Fórum Raízes do Futuro, realizado na quinta-feira (17).
As medidas estabelecem referências para o plantio, manejo e preservação das árvores e passam a integrar as diretrizes municipais para a arborização urbana.
Com o tema “Arborização urbana e resiliência climática”, o encontro foi realizado no auditório do Senai Araçatuba e reuniu representantes do poder público, instituições, forças de segurança, associações, agentes sociais e ambientalistas de Araçatuba e região.
Lei é regulamentada
Durante o fórum, a Prefeitura assinou o decreto que regulamenta a Lei de Arborização Urbana. Na mesma ocasião, apresentou o novo manual.
Os dois instrumentos estabelecem orientações para procedimentos relacionados ao plantio, manejo e preservação das árvores no município.
Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Marques, a regulamentação busca incorporar de forma mais efetiva a arborização ao planejamento urbano.
“A arborização urbana precisa ser tratada como parte do planejamento da cidade. O fórum permite reunir conhecimento técnico, poder público, instituições e comunidade para discutir as condições necessárias para ampliar e qualificar a presença das árvores no espaço urbano”, afirmou.
Espécies nativas
A programação também abordou o uso de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado na arborização urbana.
O técnico Loan Henrique Ramos Barbosa, que atua na Fundação SOS Mata Atlântica em projetos de restauração florestal às margens do rio Tietê, apresentou palestra sobre o tema.
O promotor de Justiça Luis Fernando Rocha, secretário-executivo do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do Ministério Público de São Paulo, falou sobre mudanças climáticas e preparação das cidades para eventos extremos.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade também apresentou ações de plantio e educação ambiental desenvolvidas em Araçatuba, além de atividades do Comdema e do Clube da Árvore.
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