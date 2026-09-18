A Prefeitura de Araçatuba regulamentou a Lei de Arborização Urbana e lançou o Manual de Arborização Urbana do município durante o 2º Fórum Raízes do Futuro, realizado na quinta-feira (17).

As medidas estabelecem referências para o plantio, manejo e preservação das árvores e passam a integrar as diretrizes municipais para a arborização urbana.

Com o tema “Arborização urbana e resiliência climática”, o encontro foi realizado no auditório do Senai Araçatuba e reuniu representantes do poder público, instituições, forças de segurança, associações, agentes sociais e ambientalistas de Araçatuba e região.

Lei é regulamentada