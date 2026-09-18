18 de setembro de 2026
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CUMPRIMENTO DE PENA

Condenado por estupro de vulnerável é preso em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Homem de 63 anos foi condenado a 14 anos, seis meses e seis dias de prisão; captura ocorreu durante operação da Polícia Civil
Homem de 63 anos foi condenado a 14 anos, seis meses e seis dias de prisão; captura ocorreu durante operação da Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (18), em Birigui, um homem de 63 anos condenado por estupro de vulnerável. A pena é de 14 anos, seis meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A captura ocorreu durante uma operação mensal realizada pelo Deinter-10 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), por meio da Delegacia de Polícia de Birigui.

Mandado de prisão

Segundo a Polícia Civil, os agentes cumpriram mandado de prisão expedido após condenação pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata do estupro de vulnerável.

Após a captura, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária na delegacia.

Segundo a Polícia Civil, o homem seria encaminhado à cadeia pública, onde permaneceria à disposição da Justiça.

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