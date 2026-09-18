A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira (18), em Araçatuba, um celular furtado em fevereiro de 2022. A localização ocorreu durante uma ação relacionada ao programa SP Mobile, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o aparelho Samsung havia sido furtado na manhã de 28 de fevereiro de 2022, enquanto o proprietário trabalhava em uma empresa prestadora de serviços para a Samar, no bairro Panorama.

Na ocasião, o trabalhador informou à polícia que deixou o celular carregando durante o expediente. Quando retornou, percebeu que o aparelho havia sido levado. O local não possuía câmera de segurança.

Aparelho localizado no Água Branca