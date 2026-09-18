18 de setembro de 2026
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Polícia recupera celular furtado há quatro anos em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Aparelho levado em fevereiro de 2022 foi localizado no bairro Água Branca; ação integra programa estadual de rastreamento de celulares
Aparelho levado em fevereiro de 2022 foi localizado no bairro Água Branca; ação integra programa estadual de rastreamento de celulares

A Polícia Civil recuperou nesta sexta-feira (18), em Araçatuba, um celular furtado em fevereiro de 2022. A localização ocorreu durante uma ação relacionada ao programa SP Mobile, da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o aparelho Samsung havia sido furtado na manhã de 28 de fevereiro de 2022, enquanto o proprietário trabalhava em uma empresa prestadora de serviços para a Samar, no bairro Panorama.

Na ocasião, o trabalhador informou à polícia que deixou o celular carregando durante o expediente. Quando retornou, percebeu que o aparelho havia sido levado. O local não possuía câmera de segurança.

Aparelho localizado no Água Branca

Mais de quatro anos depois, policiais civis da DIG/Deic de Araçatuba cumpriram mandado judicial de busca e apreensão em um imóvel no bairro Água Branca.

Segundo o registro policial, uma mulher que estava no endereço foi informada sobre a ordem judicial e entregou aos agentes um Samsung Galaxy A32.

O aparelho foi apreendido e encaminhado à unidade policial para as providências de polícia judiciária.

O boletim registrado em 2022, inicialmente com autoria desconhecida, foi atualizado nesta sexta-feira para incluir a apreensão do celular e a identificação de uma investigada. O documento não esclarece como o aparelho chegou até ela.

SP Mobile

A ação está relacionada ao SP Mobile, programa estadual voltado ao combate a furtos, roubos e receptação de celulares.

O sistema utiliza o IMEI, número individual de identificação dos aparelhos, para auxiliar na localização de dispositivos vinculados a registros policiais. A iniciativa prevê procedimentos para identificação, recuperação e posterior restituição dos celulares aos proprietários.

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