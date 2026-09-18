Cerca de 150 idosos participaram, na manhã desta quinta-feira (17), da 4ª Caminhada de Conscientização sobre o Alzheimer, promovida pela Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, em Araçatuba. A ação teve como tema “Além da memória, existe uma vida” e chamou a atenção para os desafios enfrentados por pessoas com a doença e seus familiares.
Além da caminhada, a programação contou com atividades de ginástica, alongamento e Pilates solo. Os participantes também acompanharam uma palestra sobre os direitos das pessoas idosas com Alzheimer. A iniciativa buscou ampliar o acesso à informação e reforçar a importância do acolhimento às famílias e aos cuidadores.
Segundo a associação, falar sobre Alzheimer também é uma forma de combater o preconceito e a desinformação. Muitas famílias enfrentam dificuldades após o diagnóstico e têm dúvidas sobre direitos, cuidados e onde buscar orientação. A entidade defende que a pessoa com demência seja vista para além das alterações de memória provocadas pela doença.
A Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete mantém, ao longo do ano, atividades gratuitas voltadas à população idosa e seus familiares. Entre as ações estão exercícios físicos, estimulação da memória, oficinas, grupos de convivência e iniciativas de prevenção e promoção da saúde.
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta principalmente a memória e outras funções cognitivas. Entre os sinais mais comuns estão o esquecimento de informações recentes, dificuldade para realizar tarefas habituais, problemas de orientação no tempo e espaço, alterações na linguagem e mudanças de comportamento. A evolução e os sintomas podem variar de uma pessoa para outra.
Os cuidados envolvem acompanhamento regular com profissionais de saúde, uso correto dos medicamentos quando prescritos e atenção à segurança e à rotina da pessoa diagnosticada. Estimular a autonomia dentro dos limites individuais, manter atividades físicas e cognitivas e oferecer apoio emocional também são importantes. Familiares e cuidadores devem buscar orientação profissional e dividir responsabilidades para evitar sobrecarga.
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