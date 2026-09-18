Cerca de 150 idosos participaram, na manhã desta quinta-feira (17), da 4ª Caminhada de Conscientização sobre o Alzheimer, promovida pela Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete, em Araçatuba. A ação teve como tema “Além da memória, existe uma vida” e chamou a atenção para os desafios enfrentados por pessoas com a doença e seus familiares.

Além da caminhada, a programação contou com atividades de ginástica, alongamento e Pilates solo. Os participantes também acompanharam uma palestra sobre os direitos das pessoas idosas com Alzheimer. A iniciativa buscou ampliar o acesso à informação e reforçar a importância do acolhimento às famílias e aos cuidadores.

Segundo a associação, falar sobre Alzheimer também é uma forma de combater o preconceito e a desinformação. Muitas famílias enfrentam dificuldades após o diagnóstico e têm dúvidas sobre direitos, cuidados e onde buscar orientação. A entidade defende que a pessoa com demência seja vista para além das alterações de memória provocadas pela doença.