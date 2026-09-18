Um Ford Fiesta furtado em Araçatuba foi localizado nesta quinta-feira (17), nove dias depois do registro do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado durante a madrugada de 8 de setembro, em frente à residência da proprietária, na rua José Xavier Couto. Na ocasião, imagens de câmeras próximas teriam registrado a movimentação por volta das 2h03.

O carro foi localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiros, no bairro Jussara. A proprietária, Vitoria Scalambra Botão, foi informada sobre a localização e se dirigiu até o endereço indicado.