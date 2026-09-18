18 de setembro de 2026
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BAIRRO JUSSARA

Carro furtado é encontrado nove dias depois em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa e Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Ford Fiesta furtado em setembro foi encontrado perto de escola no bairro Jussara
Ford Fiesta furtado em setembro foi encontrado perto de escola no bairro Jussara

Um Ford Fiesta furtado em Araçatuba foi localizado nesta quinta-feira (17), nove dias depois do registro do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado durante a madrugada de 8 de setembro, em frente à residência da proprietária, na rua José Xavier Couto. Na ocasião, imagens de câmeras próximas teriam registrado a movimentação por volta das 2h03.

O carro foi localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiros, no bairro Jussara. A proprietária, Vitoria Scalambra Botão, foi informada sobre a localização e se dirigiu até o endereço indicado.

O veículo estava estacionado em frente à escola Maria do Carmo Lelis, na rua Lion Club.

Conforme o boletim, a mulher constatou que o automóvel apresentava danos e que alguns objetos haviam sido retirados do interior. Entre os itens levados estava o pneu sobressalente, além de outros acessórios.

Após a localização, o carro foi levado ao Plantão Policial para o registro da recuperação e adoção das providências relacionadas ao furto.

A Polícia Civil determinou a entrega provisória do veículo à proprietária, ficando o automóvel sob responsabilidade dela até a regularização documental e realização de eventual exame pericial.

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