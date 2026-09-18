Um Ford Fiesta furtado em Araçatuba foi localizado nesta quinta-feira (17), nove dias depois do registro do crime.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado durante a madrugada de 8 de setembro, em frente à residência da proprietária, na rua José Xavier Couto. Na ocasião, imagens de câmeras próximas teriam registrado a movimentação por volta das 2h03.
O carro foi localizado nas proximidades do Corpo de Bombeiros, no bairro Jussara. A proprietária, Vitoria Scalambra Botão, foi informada sobre a localização e se dirigiu até o endereço indicado.
O veículo estava estacionado em frente à escola Maria do Carmo Lelis, na rua Lion Club.
Conforme o boletim, a mulher constatou que o automóvel apresentava danos e que alguns objetos haviam sido retirados do interior. Entre os itens levados estava o pneu sobressalente, além de outros acessórios.
Após a localização, o carro foi levado ao Plantão Policial para o registro da recuperação e adoção das providências relacionadas ao furto.
A Polícia Civil determinou a entrega provisória do veículo à proprietária, ficando o automóvel sob responsabilidade dela até a regularização documental e realização de eventual exame pericial.
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