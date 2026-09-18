Um homem de 77 anos procurou a Polícia Civil após relatar que estaria sendo perseguido pelo sobrinho, em meio a uma disputa envolvendo imóveis da família, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso mora com a esposa em um imóvel localizado no bairro Jussara. O local estaria submetido a processo de inventário.

A filha do casal relatou à polícia que uma tia, irmã do idoso e residente em Campinas (SP), figura como inventariante dos bens. Conforme o registro, recentemente ela teria decidido vender os imóveis com auxílio de uma advogada.