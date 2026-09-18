Um homem de 77 anos procurou a Polícia Civil após relatar que estaria sendo perseguido pelo sobrinho, em meio a uma disputa envolvendo imóveis da família, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, o idoso mora com a esposa em um imóvel localizado no bairro Jussara. O local estaria submetido a processo de inventário.
A filha do casal relatou à polícia que uma tia, irmã do idoso e residente em Campinas (SP), figura como inventariante dos bens. Conforme o registro, recentemente ela teria decidido vender os imóveis com auxílio de uma advogada.
Ainda segundo o relato, o sobrinho passou a comparecer repetidamente à residência dos pais, apresentando-se como proprietário do imóvel que afirma ter adquirido.
A família, porém, declarou desconhecer o homem como proprietário e relatou que ele estaria utilizando linguagem considerada grosseira, provocando preocupação e perturbação ao idoso.
Diante da situação, os pais foram retirados do imóvel. A família informou ainda que o sobrinho teria uma chave da residência e que, no momento do registro da ocorrência, estaria no local. A Polícia Civil registrou o caso, inicialmente, como possível perseguição.
O despacho policial determinou a apuração da frequência das visitas, das circunstâncias em que ocorreram e da existência de mensagens, áudios, vídeos ou testemunhas que possam comprovar os relatos.
Também deverá ser esclarecida a origem da chave utilizada pelo investigado e se houve autorização para entrada e permanência no imóvel.
A polícia ainda determinou que sejam analisadas as informações relacionadas ao inventário, à escritura pública e à disputa envolvendo os imóveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.