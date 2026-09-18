Uma mulher de 40 anos registrou boletim de ocorrência após perder R$ 500 em um golpe aplicado por telefone, em Araçatuba, nesta quinta-feira (17).

Segundo o registro policial, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como gerente de uma instituição financeira. O golpista teria informado que havia um valor depositado em favor dela, que estaria nos Estados Unidos.

Ainda conforme o relato, o homem afirmou que seriam necessários pagamentos para a liberação do dinheiro.