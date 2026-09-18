Uma mulher de 40 anos registrou boletim de ocorrência após perder R$ 500 em um golpe aplicado por telefone, em Araçatuba, nesta quinta-feira (17).
Segundo o registro policial, a vítima recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como gerente de uma instituição financeira. O golpista teria informado que havia um valor depositado em favor dela, que estaria nos Estados Unidos.
Ainda conforme o relato, o homem afirmou que seriam necessários pagamentos para a liberação do dinheiro.
Sem perceber que se tratava de um golpe, a vítima realizou duas transferências via Pix, nos valores de R$ 200 e R$ 300. As operações foram destinadas a uma conta bancária de titularidade desconhecida.
Depois das transferências, o interlocutor ainda pediu que a mulher realizasse uma chamada de vídeo para reconhecimento facial. Ela não realizou o procedimento após desconfiar da situação e procurou a Polícia.
A Polícia Civil registrou o caso como possível estelionato mediante fraude eletrônica e determinou a preservação de mensagens, registros de chamadas e demais informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.
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