Araçatuba recebe, a partir desta sexta-feira (18), uma programação especial dedicada às artes cênicas. O Festara 2026 (Festival de Teatro de Araçatuba) reúne apresentações gratuitas em diferentes pontos da cidade até a próxima quinta-feira (24).

O evento é realizado pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba (Associata) e parceria do Sesc Araçatuba.

Os espetáculos serão realizados no Teatro Municipal Castro Alves, Teatro São João, Teatro Unip, Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, além de praças e escolas municipais. Nas apresentações abertas ao público, a entrada é gratuita, respeitando a classificação indicativa de cada peça.