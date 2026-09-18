Araçatuba recebe, a partir desta sexta-feira (18), uma programação especial dedicada às artes cênicas. O Festara 2026 (Festival de Teatro de Araçatuba) reúne apresentações gratuitas em diferentes pontos da cidade até a próxima quinta-feira (24).
O evento é realizado pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba (Associata) e parceria do Sesc Araçatuba.
Os espetáculos serão realizados no Teatro Municipal Castro Alves, Teatro São João, Teatro Unip, Biblioteca Municipal Rubens do Amaral, além de praças e escolas municipais. Nas apresentações abertas ao público, a entrada é gratuita, respeitando a classificação indicativa de cada peça.
A abertura ocorre nesta sexta, às 20h, no Teatro São João, com “Da Cor de Cobre”, da Clarin Cia. de Dança. A apresentação é livre e contará com acessibilidade em Libras.
No sábado (19), o festival começa às 11h com “Ester”, de Odília Nunes, no Calçadão Marechal Deodoro e na Rua Princesa Isabel. Às 16h, a Biblioteca Municipal recebe “Tarde Encantada: Histórias para Contar e Cantar!”, da Cia. Koi.
Ainda no sábado, às 18h, a Praça Paraíso recebe “Decripolou Totepou”, também de Odília Nunes. Às 20h, o Teatro Municipal Castro Alves apresenta “Ilíada em Libras – Canto I”, da Cia. Ilíada de Homero e Fluindo Libras.
No domingo (20), a programação segue às 17h, na Praça Getúlio Vargas, com “Cordelina”, de Odília Nunes. Às 20h, o Teatro Municipal Castro Alves recebe “Lobo em Apuros”, da Cia. Vem Vento.
Na segunda-feira (21), às 20h, será apresentado “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, com Yumo Apurinã. A peça tem classificação de 12 anos e contará com interpretação em Libras.
Na quarta-feira (23), às 20h, o público poderá assistir a “Retalhos: entrelinhas, fios e versos”, do LAPA – Laboratório de Pesquisa Artística da Casa Amarela. O espetáculo será no Teatro Municipal Castro Alves, tem classificação de 16 anos e também terá acessibilidade em Libras.
O encerramento do festival acontece na quinta-feira (24), às 20h, no Teatro Unip, com “Não me entrego, não!”, protagonizado por Othon Bastos. A classificação indicativa é de 12 anos e haverá acessibilidade em Libras.
Além das sessões abertas, o Festara terá atividades destinadas a estudantes da rede municipal entre os dias 21 e 24. As apresentações serão fechadas e incluem os espetáculos “Lobo em Apuros” e “Fábulas de Esó-Pó”, do Grupo Todavia Teatral.
A programação é uma oportunidade para moradores de diferentes regiões de Araçatuba acompanharem produções teatrais sem cobrança de ingresso e em espaços variados da cidade.
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