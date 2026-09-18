Um homem de 42 anos foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pela morte de José Sorroche Vieira, de 72 anos, em Penápolis. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (17), no Fórum da cidade.

Rafael de Souza Nogueira foi considerado culpado pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e ainda cabe recurso.

A sentença determina o cumprimento inicial da pena em regime fechado.

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