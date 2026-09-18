18 de setembro de 2026
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PENÁPOLIS

Homem é condenado por morte de idoso agredido de cabo de vassoura

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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José Sorroche Vieira, de 72 anos, morreu após ser agredida durante discussão iniciada por desentendimento no trânsito
José Sorroche Vieira, de 72 anos, morreu após ser agredida durante discussão iniciada por desentendimento no trânsito

Um homem de 42 anos foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pela morte de José Sorroche Vieira, de 72 anos, em Penápolis. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (17), no Fórum da cidade.

Rafael de Souza Nogueira foi considerado culpado pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e ainda cabe recurso.

A sentença determina o cumprimento inicial da pena em regime fechado.

Relembre o caso

O caso ocorreu em março de 2025, depois de um desentendimento relacionado ao trânsito. Na época, conforme noticiado pela Folha da Região, José teria se irritado após o suspeito acelerar uma motocicleta em sua direção.

Depois da situação, o idoso foi até uma garagem de veículos no bairro Mário Sabino e permaneceu sentado em uma cadeira na calçada. Segundo as informações divulgadas durante a investigação, houve uma nova discussão no local.

José acabou sendo agredido com um pedaço de madeira e empurrado ao chão. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no rosto e traumatismo craniano.

A vítima recebeu atendimento médico e chegou a ser transferida para um hospital de Araçatuba, mas morreu dois dias depois das agressões.

Após a morte, o delegado responsável pela investigação solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça, e o homem foi localizado e preso pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

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