Um homem de 42 anos foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pela morte de José Sorroche Vieira, de 72 anos, em Penápolis. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (17), no Fórum da cidade.
Rafael de Souza Nogueira foi considerado culpado pelo crime de lesão corporal seguida de morte. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e ainda cabe recurso.
A sentença determina o cumprimento inicial da pena em regime fechado.
Relembre o caso
O caso ocorreu em março de 2025, depois de um desentendimento relacionado ao trânsito. Na época, conforme noticiado pela Folha da Região, José teria se irritado após o suspeito acelerar uma motocicleta em sua direção.
Depois da situação, o idoso foi até uma garagem de veículos no bairro Mário Sabino e permaneceu sentado em uma cadeira na calçada. Segundo as informações divulgadas durante a investigação, houve uma nova discussão no local.
José acabou sendo agredido com um pedaço de madeira e empurrado ao chão. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no rosto e traumatismo craniano.
A vítima recebeu atendimento médico e chegou a ser transferida para um hospital de Araçatuba, mas morreu dois dias depois das agressões.
Após a morte, o delegado responsável pela investigação solicitou a prisão preventiva do suspeito. O pedido foi aceito pela Justiça, e o homem foi localizado e preso pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.
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