Policiais rodoviários realizaram, na madrugada desta sexta-feira (18), a Ação Acorda Motorista, iniciativa voltada à conscientização sobre os perigos de dirigir com sono ou cansaço. A atividade ocorreu entre 2h e 4h30 nas bases da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, Penápolis e Andradina.
A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2026, que começou nesta sexta-feira e segue até o dia 25 de setembro. A mobilização contou com a participação da concessionária ViaRondon.
Durante a abordagem educativa, os motoristas foram orientados sobre a importância de interromper a viagem diante de sinais de fadiga. A proposta é chamar a atenção para situações em que a redução da atenção e dos reflexos pode aumentar o risco de acidentes.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o trabalho integra uma série de ações educativas que serão realizadas ao longo da semana em parceria com instituições públicas e privadas.
A programação está alinhada ao programa “Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade” e às diretrizes da Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU).
A recomendação das autoridades durante o período é que os condutores redobrem os cuidados, respeitem os limites de velocidade e, principalmente, não continuem dirigindo quando estiverem com sono ou apresentarem sinais de cansaço.
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