Policiais rodoviários realizaram, na madrugada desta sexta-feira (18), a Ação Acorda Motorista, iniciativa voltada à conscientização sobre os perigos de dirigir com sono ou cansaço. A atividade ocorreu entre 2h e 4h30 nas bases da Polícia Militar Rodoviária de Araçatuba, Penápolis e Andradina.

A ação faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2026, que começou nesta sexta-feira e segue até o dia 25 de setembro. A mobilização contou com a participação da concessionária ViaRondon.

Durante a abordagem educativa, os motoristas foram orientados sobre a importância de interromper a viagem diante de sinais de fadiga. A proposta é chamar a atenção para situações em que a redução da atenção e dos reflexos pode aumentar o risco de acidentes.