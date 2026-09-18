A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (17) um mandado de busca e apreensão em Clementina durante investigação relacionada ao armazenamento de material com cenas de abuso sexual infantojuvenil.
Segundo a PF, a investigação teve início a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), organização norte-americana que recebe informações sobre possíveis crimes contra crianças e adolescentes identificados em serviços e plataformas digitais.
Imagens foram encontradas em celular
Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam um aparelho celular. De acordo com a Polícia Federal, foram encontradas no dispositivo imagens que, em tese, contêm cenas de abuso sexual infantojuvenil.
Diante da localização do material, o investigado foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba.
Segundo a PF, os fatos podem configurar, em tese, o crime previsto no artigo 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), relacionado à aquisição, posse ou armazenamento de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Investigado permanece preso
Após os procedimentos na delegacia, o investigado passou por audiência de custódia e permaneceu preso. A Polícia Federal prossegue com a investigação para apurar as circunstâncias do caso.
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