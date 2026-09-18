A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (17) um mandado de busca e apreensão em Clementina durante investigação relacionada ao armazenamento de material com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Segundo a PF, a investigação teve início a partir de uma notícia-crime encaminhada pelo NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), organização norte-americana que recebe informações sobre possíveis crimes contra crianças e adolescentes identificados em serviços e plataformas digitais.

Imagens foram encontradas em celular

Durante o cumprimento do mandado, os agentes apreenderam um aparelho celular. De acordo com a Polícia Federal, foram encontradas no dispositivo imagens que, em tese, contêm cenas de abuso sexual infantojuvenil.