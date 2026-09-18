Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após ser suspeito de aplicar um golpe contra um idoso de 84 anos em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Araçatuba.

O suspeito foi localizado pela Força Tática na região central da cidade. Segundo a Polícia Militar, informações sobre golpes semelhantes praticados na região ajudaram as equipes a identificá-lo.

O caso foi apresentado à Polícia Federal. De acordo com a corporação, o delegado ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante fraude eletrônica. O homem, natural de Recife (PE), permaneceu à disposição da Justiça.

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