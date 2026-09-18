18 de setembro de 2026
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ESTELIONATO

Homem é preso após aplicar golpe em idoso em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Polícia Militar
A Polícia Militar encontrou aproximadamente R$ 1,2 mil em dinheiro, cartões bancários, extratos, comprovantes de movimentações, cheques, documentos e envelopes bancários com papéis
A Polícia Militar encontrou aproximadamente R$ 1,2 mil em dinheiro, cartões bancários, extratos, comprovantes de movimentações, cheques, documentos e envelopes bancários com papéis

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após ser suspeito de aplicar um golpe contra um idoso de 84 anos em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Araçatuba.

O suspeito foi localizado pela Força Tática na região central da cidade. Segundo a Polícia Militar, informações sobre golpes semelhantes praticados na região ajudaram as equipes a identificá-lo.

O caso foi apresentado à Polícia Federal. De acordo com a corporação, o delegado ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante fraude eletrônica. O homem, natural de Recife (PE), permaneceu à disposição da Justiça.

Cartão foi trocado

Segundo o tenente Matheus Novaes, da Força Tática de Araçatuba, as equipes haviam recebido informações sobre um golpe ocorrido anteriormente em Andradina e havia a suspeita de que o responsável pudesse seguir para Araçatuba.

De acordo com o policial, o investigado utilizaria principalmente duas modalidades de fraude: troca de cartões bancários e de envelopes.

No caso registrado em Araçatuba, o homem teria se aproximado do idoso enquanto ele utilizava um terminal bancário e oferecido ajuda para emitir um extrato. Segundo a PM, a vítima acreditou que ele fosse funcionário do banco.

Durante a abordagem, o suspeito teria trocado o cartão do idoso sem que ele percebesse e entregado outro cartão junto com o extrato.

Ainda conforme a PM, posteriormente o homem teria utilizado o cartão da vítima para consultar o saldo e realizar saque e transferência de dinheiro.

Suspeito foi localizado no Centro

Com informações e imagens obtidas com auxílio do setor de inteligência da Caixa, a Força Tática intensificou o patrulhamento nas proximidades de bancos e hotéis da região central.

O suspeito foi localizado na Rua Osvaldo Cruz. Segundo Novaes, ele tentou fugir e se esconder no estacionamento de um restaurante, mas foi abordado.

Durante a ação, os policiais encontraram três cartões bancários que teriam sido dispensados pelo suspeito. Conforme a PM, eles estavam em nomes de outras pessoas.

Questionado, o homem teria informado que o cartão do idoso estava no quarto do hotel onde estava hospedado.

Dinheiro e cartões apreendidos

No quarto, segundo a Polícia Militar, foram encontrados cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro, cartões bancários, extratos, comprovantes de movimentações financeiras, cheques, documentos e envelopes bancários contendo papéis em branco.

Entre os materiais apreendidos estava o cartão atribuído à vítima de 84 anos. Conforme o tenente, também havia comprovantes de saques e transferências, inclusive movimentações para contas do próprio suspeito e de terceiros.

A PM informou ainda que o homem é investigado por possíveis golpes nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, ele também possui registros anteriores por estelionato no Tocantins e na Bahia.

Informações recebidas pela polícia indicavam que o suspeito teria passado por Andradina antes de chegar a Araçatuba e possuía uma passagem para São José do Rio Preto.

Como a ocorrência envolveu uma agência da Caixa Econômica Federal, o caso foi apresentado à Polícia Federal em Araçatuba.

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