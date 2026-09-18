Um homem de 54 anos foi preso em flagrante após ser suspeito de aplicar um golpe contra um idoso de 84 anos em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Araçatuba.
O suspeito foi localizado pela Força Tática na região central da cidade. Segundo a Polícia Militar, informações sobre golpes semelhantes praticados na região ajudaram as equipes a identificá-lo.
O caso foi apresentado à Polícia Federal. De acordo com a corporação, o delegado ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado mediante fraude eletrônica. O homem, natural de Recife (PE), permaneceu à disposição da Justiça.
Cartão foi trocado
Segundo o tenente Matheus Novaes, da Força Tática de Araçatuba, as equipes haviam recebido informações sobre um golpe ocorrido anteriormente em Andradina e havia a suspeita de que o responsável pudesse seguir para Araçatuba.
De acordo com o policial, o investigado utilizaria principalmente duas modalidades de fraude: troca de cartões bancários e de envelopes.
No caso registrado em Araçatuba, o homem teria se aproximado do idoso enquanto ele utilizava um terminal bancário e oferecido ajuda para emitir um extrato. Segundo a PM, a vítima acreditou que ele fosse funcionário do banco.
Durante a abordagem, o suspeito teria trocado o cartão do idoso sem que ele percebesse e entregado outro cartão junto com o extrato.
Ainda conforme a PM, posteriormente o homem teria utilizado o cartão da vítima para consultar o saldo e realizar saque e transferência de dinheiro.
Suspeito foi localizado no Centro
Com informações e imagens obtidas com auxílio do setor de inteligência da Caixa, a Força Tática intensificou o patrulhamento nas proximidades de bancos e hotéis da região central.
O suspeito foi localizado na Rua Osvaldo Cruz. Segundo Novaes, ele tentou fugir e se esconder no estacionamento de um restaurante, mas foi abordado.
Durante a ação, os policiais encontraram três cartões bancários que teriam sido dispensados pelo suspeito. Conforme a PM, eles estavam em nomes de outras pessoas.
Questionado, o homem teria informado que o cartão do idoso estava no quarto do hotel onde estava hospedado.
Dinheiro e cartões apreendidos
No quarto, segundo a Polícia Militar, foram encontrados cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro, cartões bancários, extratos, comprovantes de movimentações financeiras, cheques, documentos e envelopes bancários contendo papéis em branco.
Entre os materiais apreendidos estava o cartão atribuído à vítima de 84 anos. Conforme o tenente, também havia comprovantes de saques e transferências, inclusive movimentações para contas do próprio suspeito e de terceiros.
A PM informou ainda que o homem é investigado por possíveis golpes nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, ele também possui registros anteriores por estelionato no Tocantins e na Bahia.
Informações recebidas pela polícia indicavam que o suspeito teria passado por Andradina antes de chegar a Araçatuba e possuía uma passagem para São José do Rio Preto.
Como a ocorrência envolveu uma agência da Caixa Econômica Federal, o caso foi apresentado à Polícia Federal em Araçatuba.
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