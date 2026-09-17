17 de setembro de 2026
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ACIDENTE DOMÉSTICO

Menina de 5 anos é atingida por tiro de chumbinho na cabeça

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Criança foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba e deverá passar por neurocirurgia
Criança foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba e deverá passar por neurocirurgia

Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atingida na cabeça por um disparo de arma de chumbinho em Valparaíso.

Segundo as informações apuradas, o disparo teria ocorrido acidentalmente enquanto a irmã da criança, de 16 anos, manuseava a arma.

A menina recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Valparaíso e, devido ao ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba.

Criança está na UTI Pediátrica

De acordo com a Santa Casa, a menina está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica e apresenta quadro estável.

A criança deve passar por cirurgia nesta quinta-feira (17), segundo o hospital.

Polícia Civil vai investigar

A Polícia Civil de Valparaíso vai investigar as circunstâncias do disparo.

O caso foi registrado como lesão corporal.

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