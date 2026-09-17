Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atingida na cabeça por um disparo de arma de chumbinho em Valparaíso.
Segundo as informações apuradas, o disparo teria ocorrido acidentalmente enquanto a irmã da criança, de 16 anos, manuseava a arma.
A menina recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Valparaíso e, devido ao ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba.
Criança está na UTI Pediátrica
De acordo com a Santa Casa, a menina está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica e apresenta quadro estável.
A criança deve passar por cirurgia nesta quinta-feira (17), segundo o hospital.
Polícia Civil vai investigar
A Polícia Civil de Valparaíso vai investigar as circunstâncias do disparo.
O caso foi registrado como lesão corporal.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.