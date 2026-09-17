Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atingida na cabeça por um disparo de arma de chumbinho em Valparaíso.

Segundo as informações apuradas, o disparo teria ocorrido acidentalmente enquanto a irmã da criança, de 16 anos, manuseava a arma.

A menina recebeu os primeiros atendimentos no hospital de Valparaíso e, devido ao ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba.

Criança está na UTI Pediátrica