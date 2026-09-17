Os corpos de Osmar Alves da Rocha, de 67 anos, e Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64, vítimas do acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), foram liberados para as famílias.

Osmar, que era funcionário público municipal e conduzia um veículo da Prefeitura de Glicério, será velado a partir das 15h desta quinta-feira (17), no distrito de Juritis. O sepultamento está previsto para as 18h.

Leonora será velada em Glicério, a partir das 17h desta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 10h de sexta-feira (18).

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