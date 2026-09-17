17 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Vítimas de acidente na SP-425 são veladas em Glicério

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64 anos, e Osmar Alves da Rocha, de 67, morreram após colisão ocorrida na quarta-feira
Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64 anos, e Osmar Alves da Rocha, de 67, morreram após colisão ocorrida na quarta-feira

Os corpos de Osmar Alves da Rocha, de 67 anos, e Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64, vítimas do acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), foram liberados para as famílias.

Osmar, que era funcionário público municipal e conduzia um veículo da Prefeitura de Glicério, será velado a partir das 15h desta quinta-feira (17), no distrito de Juritis. O sepultamento está previsto para as 18h.

Leonora será velada em Glicério, a partir das 17h desta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 10h de sexta-feira (18).

Acidente

A colisão ocorreu na SP-425, em um trecho entre Barbosa e José Bonifácio, e envolveu o veículo da Prefeitura de Glicério, um caminhão e um automóvel com placas do Paraná.

Leonora era passageira do veículo municipal e seguia para Barretos, onde faria exames para iniciar tratamento médico. Ela estava acompanhada do marido e da neta.

O marido sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado. A neta teve fratura na clavícula e também recebeu alta.

Segundo a família, a jovem participará da despedida da avó e posteriormente deverá passar por cirurgia.

Familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade participam nesta quinta-feira das despedidas das duas vítimas.

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