Os corpos de Osmar Alves da Rocha, de 67 anos, e Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64, vítimas do acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), foram liberados para as famílias.
Osmar, que era funcionário público municipal e conduzia um veículo da Prefeitura de Glicério, será velado a partir das 15h desta quinta-feira (17), no distrito de Juritis. O sepultamento está previsto para as 18h.
Leonora será velada em Glicério, a partir das 17h desta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 10h de sexta-feira (18).
Acidente
A colisão ocorreu na SP-425, em um trecho entre Barbosa e José Bonifácio, e envolveu o veículo da Prefeitura de Glicério, um caminhão e um automóvel com placas do Paraná.
Leonora era passageira do veículo municipal e seguia para Barretos, onde faria exames para iniciar tratamento médico. Ela estava acompanhada do marido e da neta.
O marido sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado. A neta teve fratura na clavícula e também recebeu alta.
Segundo a família, a jovem participará da despedida da avó e posteriormente deverá passar por cirurgia.
Familiares, amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade participam nesta quinta-feira das despedidas das duas vítimas.
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