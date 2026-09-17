A Prefeitura de Araçatuba iniciou nesta quarta-feira (16) a segunda etapa de 2026 da campanha de busca ativa de novos casos de tuberculose. A mobilização segue até 30 de setembro.
A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Zatti Saúde e prevê atividades de investigação, orientação e educação em saúde em diferentes pontos do município.
As equipes atuarão nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), empresas, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), Centro de Convivência do Idoso, Centro POP, casas terapêuticas e locais frequentados por pessoas em situação de rua, entre outros espaços.
A estratégia é voltada à população em geral, com atenção especial a grupos mais expostos a situações de risco e vulnerabilidade. Pessoas identificadas com sintomas respiratórios serão orientadas e encaminhadas para avaliação na rede municipal.
Sintomas exigem atenção
A tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch. A forma pulmonar é a mais comum, embora a doença também possa atingir outros órgãos.
A transmissão ocorre pelo ar a partir de uma pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa.
Entre os sintomas estão tosse persistente, febre, especialmente no período da tarde, suor noturno, emagrecimento sem causa aparente e cansaço.
Pessoas com sintomas devem procurar uma UBS para avaliação. O tratamento da tuberculose é oferecido gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
Primeira etapa identificou cinco casos
A primeira etapa da campanha deste ano foi realizada entre 16 e 31 de março.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 186 exames de escarro nas unidades de saúde de Araçatuba, com cinco resultados positivos para tuberculose.
Os pacientes diagnosticados foram encaminhados para tratamento na rede pública.
Embora a campanha seja realizada em períodos específicos, a coleta de escarro para diagnóstico está disponível durante todo o ano nas UBSs.
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