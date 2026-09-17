A Prefeitura de Araçatuba iniciou nesta quarta-feira (16) a segunda etapa de 2026 da campanha de busca ativa de novos casos de tuberculose. A mobilização segue até 30 de setembro.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Zatti Saúde e prevê atividades de investigação, orientação e educação em saúde em diferentes pontos do município.

As equipes atuarão nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), empresas, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), Centro de Convivência do Idoso, Centro POP, casas terapêuticas e locais frequentados por pessoas em situação de rua, entre outros espaços.