A Justiça decretou a prisão preventiva do homem de 32 anos suspeito de matar o próprio pai, Orivaldo Muniz Pacheco, de 74 anos, em Araçatuba. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (17).

O investigado havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (16), horas depois de a família encontrar o corpo da vítima em um quarto nos fundos da residência, na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova.

Durante o registro da ocorrência, o homem prestou depoimento e apresentou à Polícia Civil sua versão sobre o homicídio.

Suspeito relata discussão com o pai