A 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a condenação de um produtor rural por crimes ambientais provocados pelo acesso de gado a áreas protegidas em Buritama.
A decisão confirmou sentença da 1ª Vara de Buritama. O rebanho acessava uma APP (Área de Preservação Permanente), às margens do Córrego do Bonito, e um trecho de vegetação secundária em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Segundo os autos, o pisoteio contínuo dos animais provocou degradação nas duas áreas.
A pena foi fixada em um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa. A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo.
Perícia apontou degradação por meses
Policiais ambientais constataram danos nas duas áreas protegidas e um laudo pericial apontou que a degradação ocorreu de forma prolongada, durante meses.
A circulação frequente do rebanho chegou a formar trilhas no interior da vegetação protegida.
O relator do recurso, Waldir Calciolari, destacou que o réu era arrendatário da propriedade, responsável pelo rebanho e tinha conhecimento da proibição de utilizar a área de mata para pastoreio.
Segundo o magistrado, a frequência com que o produtor comparecia à propriedade, aliada à duração da degradação, enfraqueceu a alegação de desconhecimento sobre a entrada recorrente dos animais na área protegida.
Tribunal reconheceu dolo eventual
Ainda conforme o voto, o produtor não adotou medidas eficazes para impedir o acesso do gado. Para o relator, ao manter condições que permitiam a entrada dos animais e deixar de fiscalizar adequadamente o cercamento, o réu assumiu conscientemente o risco de provocar o dano ambiental.
A defesa buscava a absolvição por ausência de dolo, entre outros argumentos. O colegiado acolheu o recurso apenas parcialmente, para afastar o concurso material e reconhecer o concurso formal próprio, por entender que os danos decorreram de uma única conduta omissiva de caráter continuado.
Os desembargadores Carla Rahal e Xavier de Souza também participaram do julgamento. A decisão foi unânime.
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