A 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a condenação de um produtor rural por crimes ambientais provocados pelo acesso de gado a áreas protegidas em Buritama.

A decisão confirmou sentença da 1ª Vara de Buritama. O rebanho acessava uma APP (Área de Preservação Permanente), às margens do Córrego do Bonito, e um trecho de vegetação secundária em estágio médio de regeneração da Mata Atlântica. Segundo os autos, o pisoteio contínuo dos animais provocou degradação nas duas áreas.

A pena foi fixada em um ano e dois meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa. A pena de prisão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo.

Perícia apontou degradação por meses