O homem de 38 anos suspeito de agredir o enteado, de 10 anos, em Araçatuba, foi colocado em liberdade após passar por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (17). Ele havia sido preso em flagrante na terça-feira (16) por maus-tratos.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança apresentava hematomas em várias partes do corpo. O caso chegou à Polícia Civil após uma denúncia anônima feita pelo telefone 197.

Criança relatou agressões

Durante as diligências, policiais conversaram com o menino, que relatou agressões com uma vara e um pedaço de mangueira. Além disso, afirmou que era colocado de joelhos como forma de castigo.