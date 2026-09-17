17 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem de 42 anos é morto a tiros em Valparaíso

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guto Ferrarezzi
A Polícia Civil informou que pode haver câmeras de monitoramento nas proximidades do local.
A Polícia Civil informou que pode haver câmeras de monitoramento nas proximidades do local.

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (16), em Valparaíso. A vítima foi identificada como Douglas Tupan. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do homicídio ainda não havia sido identificado até o encerramento do registro policial.

O crime ocorreu por volta das 20h25, na Rua Duque de Caxias, no Jardim Cristal. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima estava em casa quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, ela encontrou o filho caído no chão, ensanguentado, em via pública. Além disso, a mulher relatou ter visto uma pessoa correndo do local. No entanto, não conseguiu identificar as características físicas do suspeito.

Vítima apresentava ferimento de arma de fogo

Douglas chegou a receber atendimento de uma equipe da ambulância municipal. Em seguida, os socorristas o levaram para a Santa Casa de Valparaíso, porém ele chegou à unidade hospitalar sem vida.

A Polícia Científica realizou a perícia no local do crime e recolheu uma cápsula deflagrada de calibre 9 mm.

Posteriormente, policiais civis foram ao hospital e ao necrotério para examinar externamente o corpo. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima apresentava um orifício de entrada na região do tórax e outro de saída nas costas. A constatação inicial indicou que o projétil atravessou o corpo.

Polícia investiga autoria do homicídio

A Polícia Civil informou que pode haver câmeras de monitoramento nas proximidades do local. Até o encerramento da ocorrência, entretanto, os investigadores ainda não tinham informações concretas sobre a autoria do crime.

Por fim, a polícia requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e será investigado.

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