Um homem de 42 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (16), em Valparaíso. A vítima foi identificada como Douglas Tupan. Segundo o boletim de ocorrência, o autor do homicídio ainda não havia sido identificado até o encerramento do registro policial.

O crime ocorreu por volta das 20h25, na Rua Duque de Caxias, no Jardim Cristal. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima estava em casa quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, ela encontrou o filho caído no chão, ensanguentado, em via pública. Além disso, a mulher relatou ter visto uma pessoa correndo do local. No entanto, não conseguiu identificar as características físicas do suspeito.

Vítima apresentava ferimento de arma de fogo