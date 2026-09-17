O Emprega Birigui anunciou nesta quarta-feira (16) a abertura de 18 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções nos setores calçadista, industrial, administrativo, construção civil, tecnologia e serviços.
Entre as vagas estão cinco para pespontadeira, além de oportunidades para cortador balancim, operador de máquinas injetoras e monitor de montagem.
Também há postos para marceneiro, gesseiro, técnico em refrigeração, vistoriador veicular, auxiliar de produção para pessoa com deficiência (PCD), operador de máquina sopradora e analista de e-commerce.
A lista inclui ainda uma vaga de estágio em Administração, destinada a estudantes que estejam cursando o ensino superior. A bolsa oferecida é de R$ 1.164,62, para jornada de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.
Outra oportunidade é para técnico mecânico na área de manutenção de eclusas, com atuação em Buritama. A função exige formação técnica em eletromecânica ou área relacionada e experiência em manutenção industrial.
Também está disponível oportunidade para operador de telemarketing/recuperador de crédito. Nesse caso, não há quantidade de vagas definida e não é exigida experiência. O candidato deve ter mais de 18 anos.
Os interessados podem buscar informações e se candidatar pelo WhatsApp do Emprega Birigui, no número (18) 3642-3778. A seleção e a contratação são de responsabilidade das empresas que oferecem as vagas.
O Emprega Birigui funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na rua Wagih Rahal, 65, no anexo da Rodoviária Nova.
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