O Emprega Birigui anunciou nesta quarta-feira (16) a abertura de 18 vagas de emprego em diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções nos setores calçadista, industrial, administrativo, construção civil, tecnologia e serviços.

Entre as vagas estão cinco para pespontadeira, além de oportunidades para cortador balancim, operador de máquinas injetoras e monitor de montagem.

Também há postos para marceneiro, gesseiro, técnico em refrigeração, vistoriador veicular, auxiliar de produção para pessoa com deficiência (PCD), operador de máquina sopradora e analista de e-commerce.