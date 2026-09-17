17 de setembro de 2026
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NOVAS EMPRESAS

Araçatuba registra abertura de 6,5 mil empresas em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Dados da Fundação Seade mostram força do empreendedorismo na região entre agosto de 2025 e julho de 2026
Dados da Fundação Seade mostram força do empreendedorismo na região entre agosto de 2025 e julho de 2026

A Região Administrativa de Araçatuba registrou a abertura de 6.529 empresas no período de agosto de 2025 a julho de 2026. O levantamento faz parte do boletim Seade Empresa, elaborado a partir de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), disponibilizados pela Receita Federal nesta semana.

O movimento também aparece com força entre os Microempreendedores Individuais (MEIs). No mesmo período de 12 meses, foram registrados 12.923 novos MEIs na Região Administrativa de Araçatuba.

O que esses números significam?

A abertura de uma empresa representa a formalização de uma nova atividade econômica por meio de um CNPJ. Isso pode envolver negócios de diferentes portes e setores, enquanto o MEI é uma modalidade simplificada de formalização destinada ao pequeno empreendedor que exerce uma atividade permitida pelas regras do regime.

Na prática, o MEI permite que muitas pessoas que trabalham por conta própria passem a atuar formalmente, emitindo nota fiscal quando necessário, tendo CNPJ e acesso a direitos e obrigações específicos do regime.

Por isso, os dois números ajudam a mostrar movimentos diferentes do empreendedorismo regional: de um lado, a abertura de empresas; de outro, a entrada de milhares de pequenos negócios na formalidade.

Serviços lideram no Estado

O comportamento regional ocorre dentro de um cenário estadual de forte presença dos serviços.

Segundo o Seade, São Paulo registrou 618.608 novas empresas nos 12 meses encerrados em julho de 2026. Desse total, 434.090 eram do setor de serviços, equivalente a 70,2% das aberturas. O comércio apareceu em segundo lugar, com 128.832 novos empreendimentos.

Entre os MEIs, o domínio dos serviços também é expressivo. Foram 991.255 novos MEIs no Estado no período de 12 meses, dos quais 658.212 estavam no setor de serviços, ou 66,4% do total.

Empreendedorismo movimenta a economia local

A criação de novos negócios pode ampliar a circulação de renda, gerar demanda por fornecedores, serviços e mão de obra e aumentar a diversidade da atividade econômica. O impacto, entretanto, não é automático: a sobrevivência e o crescimento desses empreendimentos dependem de fatores como demanda, crédito, gestão, qualificação e ambiente de negócios.

Araçatuba em um cenário econômico de transformação

Os dados chegam em um momento em que a economia regional apresenta outros sinais de atividade. Segundo levantamento divulgado pela Prefeitura de Araçatuba com base em dados analisados pelo Observatório Econômico, o PIB da Região Administrativa cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. No acumulado de quatro trimestres, o crescimento chegou a 2,7%.

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