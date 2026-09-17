A Região Administrativa de Araçatuba registrou a abertura de 6.529 empresas no período de agosto de 2025 a julho de 2026. O levantamento faz parte do boletim Seade Empresa, elaborado a partir de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), disponibilizados pela Receita Federal nesta semana.

O movimento também aparece com força entre os Microempreendedores Individuais (MEIs). No mesmo período de 12 meses, foram registrados 12.923 novos MEIs na Região Administrativa de Araçatuba.

O que esses números significam?

A abertura de uma empresa representa a formalização de uma nova atividade econômica por meio de um CNPJ. Isso pode envolver negócios de diferentes portes e setores, enquanto o MEI é uma modalidade simplificada de formalização destinada ao pequeno empreendedor que exerce uma atividade permitida pelas regras do regime.