A Região Administrativa de Araçatuba registrou a abertura de 6.529 empresas no período de agosto de 2025 a julho de 2026. O levantamento faz parte do boletim Seade Empresa, elaborado a partir de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), disponibilizados pela Receita Federal nesta semana.
O movimento também aparece com força entre os Microempreendedores Individuais (MEIs). No mesmo período de 12 meses, foram registrados 12.923 novos MEIs na Região Administrativa de Araçatuba.
O que esses números significam?
A abertura de uma empresa representa a formalização de uma nova atividade econômica por meio de um CNPJ. Isso pode envolver negócios de diferentes portes e setores, enquanto o MEI é uma modalidade simplificada de formalização destinada ao pequeno empreendedor que exerce uma atividade permitida pelas regras do regime.
Na prática, o MEI permite que muitas pessoas que trabalham por conta própria passem a atuar formalmente, emitindo nota fiscal quando necessário, tendo CNPJ e acesso a direitos e obrigações específicos do regime.
Por isso, os dois números ajudam a mostrar movimentos diferentes do empreendedorismo regional: de um lado, a abertura de empresas; de outro, a entrada de milhares de pequenos negócios na formalidade.
Serviços lideram no Estado
O comportamento regional ocorre dentro de um cenário estadual de forte presença dos serviços.
Segundo o Seade, São Paulo registrou 618.608 novas empresas nos 12 meses encerrados em julho de 2026. Desse total, 434.090 eram do setor de serviços, equivalente a 70,2% das aberturas. O comércio apareceu em segundo lugar, com 128.832 novos empreendimentos.
Entre os MEIs, o domínio dos serviços também é expressivo. Foram 991.255 novos MEIs no Estado no período de 12 meses, dos quais 658.212 estavam no setor de serviços, ou 66,4% do total.
Empreendedorismo movimenta a economia local
A criação de novos negócios pode ampliar a circulação de renda, gerar demanda por fornecedores, serviços e mão de obra e aumentar a diversidade da atividade econômica. O impacto, entretanto, não é automático: a sobrevivência e o crescimento desses empreendimentos dependem de fatores como demanda, crédito, gestão, qualificação e ambiente de negócios.
Araçatuba em um cenário econômico de transformação
Os dados chegam em um momento em que a economia regional apresenta outros sinais de atividade. Segundo levantamento divulgado pela Prefeitura de Araçatuba com base em dados analisados pelo Observatório Econômico, o PIB da Região Administrativa cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. No acumulado de quatro trimestres, o crescimento chegou a 2,7%.
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