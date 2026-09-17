Uma mulher de 36 anos e o companheiro dela, de 49, foram presos no domingo (13), em Macaubal, aproximadamente 60 km de Araçatuba suspeitos de envolvimento em um caso de violência sexual contra uma adolescente de 17 anos. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (16).

A adolescente procurou atendimento na Santa Casa de Macaubal, onde relatou à Polícia Militar que teria sido abusada sexualmente pelo companheiro da mãe.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da adolescente também teria participado do crime. Conforme o registro policial, ela teria obrigado a filha a consumir bebida alcoólica e feito ameaças para impedir que a jovem denunciasse o caso.