17 de setembro de 2026
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MACAUBAL

Mãe e padrasto são presos por suspeita de abuso contra jovem

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A adolescente procurou atendimento na Santa Casa, onde relatou à Polícia Militar que teria sido abusada
A adolescente procurou atendimento na Santa Casa, onde relatou à Polícia Militar que teria sido abusada

Uma mulher de 36 anos e o companheiro dela, de 49, foram presos no domingo (13), em Macaubal, aproximadamente 60 km de Araçatuba suspeitos de envolvimento em um caso de violência sexual contra uma adolescente de 17 anos. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (16).

A adolescente procurou atendimento na Santa Casa de Macaubal, onde relatou à Polícia Militar que teria sido abusada sexualmente pelo companheiro da mãe. 

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da adolescente também teria participado do crime. Conforme o registro policial, ela teria obrigado a filha a consumir bebida alcoólica e feito ameaças para impedir que a jovem denunciasse o caso.

Após o atendimento, equipes policiais iniciaram as buscas pelos suspeitos com apoio do Conselho Tutelar.

O homem foi localizado na casa dos pais e preso.  A mulher foi encontrada no local de trabalho e também foi detida. A versão apresentada por ela às autoridades não foi divulgada.

O caso foi levado à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a prisão do casal foi mantida.

O homem é investigado por estupro de vulnerável.  A investigação deverá apurar a dinâmica do caso e a participação de cada um dos envolvidos.

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