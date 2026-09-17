Uma fábrica clandestina de produtos de origem animal foi interditada pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira (16), em Birigui, após uma fiscalização motivada por denúncia. O estabelecimento funcionava sem as autorizações necessárias e apresentava problemas relacionados à higiene, manipulação, conservação e armazenamento dos alimentos.

A operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil.

Durante a inspeção, os agentes encontraram no local produção de linguiças, hambúrgueres e espetinhos, além de atividades relacionadas ao processamento e armazenamento de sebo.