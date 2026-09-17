Uma fábrica clandestina de produtos de origem animal foi interditada pela Vigilância Sanitária nesta quarta-feira (16), em Birigui, após uma fiscalização motivada por denúncia. O estabelecimento funcionava sem as autorizações necessárias e apresentava problemas relacionados à higiene, manipulação, conservação e armazenamento dos alimentos.
A operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil.
Durante a inspeção, os agentes encontraram no local produção de linguiças, hambúrgueres e espetinhos, além de atividades relacionadas ao processamento e armazenamento de sebo.
Segundo a fiscalização, as condições encontradas estavam em desacordo com as normas sanitárias e poderiam representar risco à segurança dos alimentos destinados ao consumo.
Parte dos produtos que estava armazenada de maneira inadequada foi inutilizada. Outros materiais permaneceram no imóvel, mas foram interditados e não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados até que as irregularidades sejam regularizadas.
Denúncia levou equipes ao endereço
A fiscalização ocorreu depois de uma denúncia anônima sobre o funcionamento do estabelecimento. Durante a vistoria, foram verificadas a ausência de licença para funcionamento e para as atividades desenvolvidas no imóvel.Entre os problemas identificados estavam condições inadequadas de higiene, conservação, manipulação e armazenamento.
O responsável pelo estabelecimento foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, foi ouvido e liberado.
A fiscalização contou com a participação da Guarda Civil Municipal, Vigilância Sanitária, Diretoria de Biossegurança, agentes de saneamento e equipe de perícia.
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