Uma ocorrência no Centro POP, em Araçatuba, terminou com um homem de 48 anos conduzido à Central de Flagrantes após ameaças e ofensas contra guardas municipais.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e teria começado a provocar e xingar os agentes que atuavam no local.

Ainda conforme o registro, ele teria utilizado palavras ofensivas contra os guardas e se recusado a cumprir determinações durante a abordagem.