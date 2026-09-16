16 de setembro de 2026
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CONFUSÃO

Homem ameaça guardas no Centro POP e acaba levado à polícia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 48 anos teria ofendido agentes, desobedecido às ordens e feito ameaças durante atendimento em Araçatuba
Homem de 48 anos teria ofendido agentes, desobedecido às ordens e feito ameaças durante atendimento em Araçatuba

Uma ocorrência no Centro POP, em Araçatuba, terminou com um homem de 48 anos conduzido à Central de Flagrantes após ameaças e ofensas contra guardas municipais.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e teria começado a provocar e xingar os agentes que atuavam no local.

Ainda conforme o registro, ele teria utilizado palavras ofensivas contra os guardas e se recusado a cumprir determinações durante a abordagem.

A situação se agravou quando, segundo os agentes, o homem passou a ameaçá-los de morte. Ele teria afirmado que, depois de ser liberado, procuraria os guardas e os mataria.

Durante a ocorrência, o homem também declarou integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), conforme consta no boletim. O eventual vínculo com a organização não foi comprovado no registro da ocorrência.

O homem foi levado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e desacato.

Após os procedimentos policiais, ele foi liberado.

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