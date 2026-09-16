Uma ocorrência no Centro POP, em Araçatuba, terminou com um homem de 48 anos conduzido à Central de Flagrantes após ameaças e ofensas contra guardas municipais.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e teria começado a provocar e xingar os agentes que atuavam no local.
Ainda conforme o registro, ele teria utilizado palavras ofensivas contra os guardas e se recusado a cumprir determinações durante a abordagem.
A situação se agravou quando, segundo os agentes, o homem passou a ameaçá-los de morte. Ele teria afirmado que, depois de ser liberado, procuraria os guardas e os mataria.
Durante a ocorrência, o homem também declarou integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital), conforme consta no boletim. O eventual vínculo com a organização não foi comprovado no registro da ocorrência.
O homem foi levado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e desacato.
Após os procedimentos policiais, ele foi liberado.
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