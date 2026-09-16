Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na rua Antônio Gomes do Amaral, no bairro Santana, em Araçatuba. O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira (15), e a vítima morreu horas depois de receber atendimento médico.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Clarindo Panegossi. Ele atravessava a via quando teria sido atingido pela motocicleta.
Idoso foi socorrido pelo Samu
De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h30. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Clarindo após o atropelamento.
A vítima sofreu politraumatismos e recebeu atendimento médico. No entanto, o óbito ocorreu por volta das 23h10.
Ainda conforme o boletim, familiares compareceram ao Plantão Policial durante a madrugada desta quarta-feira (16) com a documentação necessária para encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).
Motociclista também procurou atendimento
O boletim aponta que o motociclista envolvido no acidente também sofreu ferimentos. Ele procurou o Pronto-socorro Municipal e, posteriormente, recebeu alta.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além disso, requisitou exame necroscópico ao IML e perícia para o local do acidente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.