16 de setembro de 2026
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FATALIDADE

Idoso morre após ser atropelado por moto em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Google Maps
Atropelamento ocorreu no início da noite de terça-feira (15) na rua Antônio Gomes do Amaral
Atropelamento ocorreu no início da noite de terça-feira (15) na rua Antônio Gomes do Amaral

Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na rua Antônio Gomes do Amaral, no bairro Santana, em Araçatuba. O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira (15), e a vítima morreu horas depois de receber atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Clarindo Panegossi. Ele atravessava a via quando teria sido atingido pela motocicleta.

Idoso foi socorrido pelo Samu

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h30. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Clarindo após o atropelamento.

A vítima sofreu politraumatismos e recebeu atendimento médico. No entanto, o óbito ocorreu por volta das 23h10.

Ainda conforme o boletim, familiares compareceram ao Plantão Policial durante a madrugada desta quarta-feira (16) com a documentação necessária para encaminhamento do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Motociclista também procurou atendimento

O boletim aponta que o motociclista envolvido no acidente também sofreu ferimentos. Ele procurou o Pronto-socorro Municipal e, posteriormente, recebeu alta.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além disso, requisitou exame necroscópico ao IML e perícia para o local do acidente.

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