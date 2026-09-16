Um idoso de 89 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na rua Antônio Gomes do Amaral, no bairro Santana, em Araçatuba. O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira (15), e a vítima morreu horas depois de receber atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Clarindo Panegossi. Ele atravessava a via quando teria sido atingido pela motocicleta.

Idoso foi socorrido pelo Samu

De acordo com o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 18h30. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu Clarindo após o atropelamento.