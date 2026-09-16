A Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (16) em um novo desdobramento da investigação envolvendo o policial penal Gledson Corassa. Ele virou réu pelo homicídio de Robert Ronald Ramos Vieira, de 29 anos, ocorrido em 30 de agosto, nas proximidades de um bar em Araçatuba.

As buscas ocorreram na residência do policial penal, no estabelecimento onde aconteceu o crime e nas casas dos proprietários do bar. Segundo o delegado Marcel Basso, a polícia pretende instaurar um novo inquérito para apurar a conduta dos donos do estabelecimento.

Polícia apura depoimentos de donos do bar

Durante o primeiro inquérito, os proprietários prestaram depoimento como testemunhas e disseram que o policial penal estava no bar como cliente. No entanto, de acordo com Basso, o próprio policial penal declarou, após a prisão em flagrante, que prestava serviço de segurança privada no local.