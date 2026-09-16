Um criminoso roubou quase dois quilos de ouro de uma joalheria no Centro de Araçatuba. O assalto ocorreu em plena luz do dia, nessa terça-feira, 15, e causou um prejuízo estimado em R$ 1,4 milhão, segundo apuração da reportagem.
Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, o homem aparece usando camisa de manga longa e chapéu. Inicialmente, ele se passa por cliente, conversa com as funcionárias e pede para ver peças de ouro.
Cerca de cinco minutos depois, o homem anuncia o assalto. Apesar de não mostrar uma arma, ele coloca a mão na cintura e afirma estar fortemente armado. Além disso, ameaça matar as três funcionárias caso elas gritem.
Criminoso exigiu apenas peças de ouro
Durante o assalto, o homem orienta as funcionárias a agir normalmente para não chamar a atenção de quem estava do lado de fora. Em seguida, exige que elas coloquem apenas peças de ouro dentro de uma sacola.
O criminoso chega a sentar enquanto aguarda a retirada dos objetos dos mostruários. No entanto, em determinado momento, reclama da demora e pressiona as funcionárias para que acelerem a entrega das peças.
Depois, o homem se levanta e tranca a porta da joalheria. Ao todo, ele permaneceu por quase 20 minutos dentro do estabelecimento. Antes de fugir, o autor trancou as funcionárias dentro do banheiro.
Com a sacola cheia, o criminoso deixa o local caminhando normalmente. Segundo apuração da reportagem, ele levou quase dois quilos de ouro, com prejuízo estimado em R$ 1,4 milhão.
Polícia procura autor do assalto
Após o crime, a Polícia Militar fez buscas nas imediações. As equipes contaram, inclusive, com o apoio do helicóptero Águia. Apesar das diligências, o suspeito não foi localizado.
A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciou as apurações para identificar e localizar o autor. Além disso, o proprietário da joalheria oferece recompensa para quem fornecer informações que ajudem na investigação.
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