Um criminoso roubou quase dois quilos de ouro de uma joalheria no Centro de Araçatuba. O assalto ocorreu em plena luz do dia, nessa terça-feira, 15, e causou um prejuízo estimado em R$ 1,4 milhão, segundo apuração da reportagem.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. Nas imagens, o homem aparece usando camisa de manga longa e chapéu. Inicialmente, ele se passa por cliente, conversa com as funcionárias e pede para ver peças de ouro.

Cerca de cinco minutos depois, o homem anuncia o assalto. Apesar de não mostrar uma arma, ele coloca a mão na cintura e afirma estar fortemente armado. Além disso, ameaça matar as três funcionárias caso elas gritem.

Criminoso exigiu apenas peças de ouro