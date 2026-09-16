Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio.

Segundo a Polícia Rodoviária e familiares, o carro da Prefeitura de Glicério seguia para Barretos, onde uma paciente faria exames no Hospital de Amor. Durante o trajeto, o veículo bateu na lateral de uma carreta, perdeu o controle e colidiu de frente com outro automóvel.

Morreram o motorista Osmar Alves da Rocha, de 67 anos, servidor público de Glicério, e a paciente Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64 anos. Segundo a Prefeitura, os outros dois ocupanetes do veículo passam bem. As causas do acidente serão investigadas.