Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira (16), na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em José Bonifácio.
Segundo a Polícia Rodoviária e familiares, o carro da Prefeitura de Glicério seguia para Barretos, onde uma paciente faria exames no Hospital de Amor. Durante o trajeto, o veículo bateu na lateral de uma carreta, perdeu o controle e colidiu de frente com outro automóvel.
Morreram o motorista Osmar Alves da Rocha, de 67 anos, servidor público de Glicério, e a paciente Leonora Nogueira dos Santos Francisco, de 64 anos. Segundo a Prefeitura, os outros dois ocupanetes do veículo passam bem. As causas do acidente serão investigadas.
Confira nota da Prefeitura de Glicério:
"Com profundo pesar, a Prefeitura Municipal de Glicério comunica o falecimento de Osmar Alves da Rocha, carinhosamente conhecido como Binga, servidor público municipal, ocorrido nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2026. Neste momento de dor, manifestamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada. Em reconhecimento à sua trajetória e contribuição ao município, foi decretado luto oficial de três dias em Glicério. Que Deus conforte o coração de todos."
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.