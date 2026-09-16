Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (15), após ser localizado dentro de uma escola municipal no Centro de Guararapes, a 28 km de Araçatuba. A ocorrência foi registrada como furto em andamento.

Segundo a PM, equipes foram deslocadas após um chamado do Copom e encontraram sinais de arrombamento no prédio. Uma das janelas da unidade havia sido quebrada.

Durante as buscas no interior da escola, os policiais localizaram o suspeito na área da cozinha. Com ele e no local, foram encontradas uma bolsa e uma sacola com produtos que, segundo a polícia, seriam levados da unidade de ensino.