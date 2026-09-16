16 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CENTRO DA CIDADE

Homem é preso após invadir escola e furtar produtos em Guararapes

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Quatro pinos com substância semelhante à cocaína também foram apreendidos
Quatro pinos com substância semelhante à cocaína também foram apreendidos

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (15), após ser localizado dentro de uma escola municipal no Centro de Guararapes, a 28 km de Araçatuba. A ocorrência foi registrada como furto em andamento.

Segundo a PM, equipes foram deslocadas após um chamado do Copom e encontraram sinais de arrombamento no prédio. Uma das janelas da unidade havia sido quebrada.

Durante as buscas no interior da escola, os policiais localizaram o suspeito na área da cozinha. Com ele e no local, foram encontradas uma bolsa e uma sacola com produtos que, segundo a polícia, seriam levados da unidade de ensino.

Ainda durante a abordagem, os policiais apreenderam quatro pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína.

O homem foi encaminhado, junto com os objetos recuperados e o material apreendido, à Central de Polícia Judiciária (CPJ), em Araçatuba. Ele permaneceu à disposição da autoridade policial.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários