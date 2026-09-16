A Prefeitura de Catanduva abriu um processo seletivo simplificado com 66 vagas temporárias para atuação na área da educação. As oportunidades são destinadas ao cargo de Profissional de Apoio Escolar e exigem ensino médio completo.

Os contratados terão jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.621 e vale-alimentação de R$ 809,27.

As inscrições começaram em 1º de setembro e podem ser feitas até 1º de outubro de 2026, conforme o cronograma previsto no edital. O cadastro deve ser realizado pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização do processo seletivo. a taxa de inscrição é de R$ 76,50.

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