A Prefeitura de Catanduva abriu um processo seletivo simplificado com 66 vagas temporárias para atuação na área da educação. As oportunidades são destinadas ao cargo de Profissional de Apoio Escolar e exigem ensino médio completo.
Os contratados terão jornada de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.621 e vale-alimentação de R$ 809,27.
As inscrições começaram em 1º de setembro e podem ser feitas até 1º de outubro de 2026, conforme o cronograma previsto no edital. O cadastro deve ser realizado pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela organização do processo seletivo. a taxa de inscrição é de R$ 76,50.
Prova
A seleção será feita por meio de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A aplicação está prevista para 1º de novembro de 2026.
O exame terá 30 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de Matemática e 15 de Conhecimentos Específicos. A contratação seguirá a ordem de classificação dos candidatos e ocorrerá conforme a necessidade da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal da Educação.
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