As agências da Caixa Econômica Federal permanecem fechadas em Araçatuba e região nesta quarta-feira (16), no quinto dia de paralisação dos funcionários. A greve nacional começou em 10 de setembro e segue por tempo indeterminado, afetando principalmente o atendimento presencial nas unidades.
Em Araçatuba, o movimento também atinge as agências que deixaram de realizar atendimento presencial desde o início da paralisação. Segundo o presidente do sindicato da categoria na região, José Augusto Ribeiro, uma nova rodada de negociações está prevista para esta quarta-feira (16) em São Paulo, com o objetivo de discutir os pontos que ainda impedem um acordo entre os trabalhadores e a direção da Caixa.
Um dos principais pontos de impasse é o Saúde Caixa, plano de assistência médica destinado aos empregados do banco. A última proposta apresentada pela Caixa previa mudanças no modelo de custeio e nas regras de contribuição dos trabalhadores. A proposta foi rejeitada pelos bancários, e as negociações foram retomadas.
A paralisação ocorre em meio à negociação do novo Acordo Coletivo de Trabalho. Segundo informações divulgadas sobre as tratativas, entre os pontos apresentados pela Caixa estão alterações no limite de custeio do Saúde Caixa e nas contribuições dos empregados para o plano.
O que funciona durante a greve?
Apesar do fechamento das agências, a paralisação não interrompe todos os serviços da Caixa. O banco orienta os clientes a priorizarem os canais digitais e eletrônicos durante o período.
Operações como Pix, pagamentos, transferências e consultas podem ser realizadas pelo aplicativo Caixa e pelo Internet Banking. Os caixas eletrônicos também continuam sendo uma alternativa para operações disponíveis nesses terminais.
Serviços relacionados a FGTS, benefícios sociais e PIS também contam com canais de atendimento remoto da Caixa. A instituição mantém atendimento eletrônico para esses serviços por telefone.
No caso de operações que dependem de atendimento presencial, como determinados procedimentos bancários, análise de crédito ou serviços que exigem documentação e atendimento de funcionário, o cliente pode precisar aguardar a normalização das atividades ou verificar previamente a existência de alternativa pelos canais digitais.
E quem precisa de serviços ligados ao Minha Casa, Minha Vida e INSS?
Clientes que precisam tratar de financiamento habitacional ou outros serviços que dependam de atendimento especializado devem verificar se a operação pode ser iniciada ou acompanhada pelos canais digitais da Caixa. A orientação é evitar deslocamentos desnecessários às agências enquanto durar a paralisação.
Para benefícios do INSS recebidos pela Caixa, o pagamento não é automaticamente interrompido por causa da greve. A recomendação é utilizar os canais eletrônicos disponíveis para consultar informações e movimentar os valores quando possível.
A Caixa é uma das principais instituições financeiras do país. No primeiro semestre de 2026, o banco informou ter 160,4 milhões de clientes e presença em mais de 98% dos municípios brasileiros.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.