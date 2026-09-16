As agências da Caixa Econômica Federal permanecem fechadas em Araçatuba e região nesta quarta-feira (16), no quinto dia de paralisação dos funcionários. A greve nacional começou em 10 de setembro e segue por tempo indeterminado, afetando principalmente o atendimento presencial nas unidades.

Em Araçatuba, o movimento também atinge as agências que deixaram de realizar atendimento presencial desde o início da paralisação. Segundo o presidente do sindicato da categoria na região, José Augusto Ribeiro, uma nova rodada de negociações está prevista para esta quarta-feira (16) em São Paulo, com o objetivo de discutir os pontos que ainda impedem um acordo entre os trabalhadores e a direção da Caixa.

Um dos principais pontos de impasse é o Saúde Caixa, plano de assistência médica destinado aos empregados do banco. A última proposta apresentada pela Caixa previa mudanças no modelo de custeio e nas regras de contribuição dos trabalhadores. A proposta foi rejeitada pelos bancários, e as negociações foram retomadas.