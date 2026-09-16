A Câmara Municipal de Birigui abriu, nesta terça-feira (15), uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a aplicação de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares impositivas destinadas à área da Saúde e repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

O requerimento, protocolado em 15 de setembro, aponta que a investigação terá como foco a possível utilização dos recursos para finalidade diferente daquela prevista nas emendas. Segundo o documento, durante os trabalhos da CEI nº 01/2026 teriam surgido elementos relacionados a um fato novo e independente, envolvendo recursos destinados à Santa Casa.

De acordo com o requerimento, o montante identificado em 2025 é de R$ 200 mil, que teria sido utilizado no pagamento de despesas correntes de pessoal. O documento também aponta a existência de indícios que deverão ser investigados nos exercícios de 2024 e 2026.