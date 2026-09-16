A Câmara Municipal de Birigui abriu, nesta terça-feira (15), uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a aplicação de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares impositivas destinadas à área da Saúde e repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Birigui.
O requerimento, protocolado em 15 de setembro, aponta que a investigação terá como foco a possível utilização dos recursos para finalidade diferente daquela prevista nas emendas. Segundo o documento, durante os trabalhos da CEI nº 01/2026 teriam surgido elementos relacionados a um fato novo e independente, envolvendo recursos destinados à Santa Casa.
De acordo com o requerimento, o montante identificado em 2025 é de R$ 200 mil, que teria sido utilizado no pagamento de despesas correntes de pessoal. O documento também aponta a existência de indícios que deverão ser investigados nos exercícios de 2024 e 2026.
A nova comissão terá como objetivo apurar a destinação dos recursos, identificar eventuais responsabilidades e verificar a extensão dos fatos nos três exercícios financeiros. O requerimento prevê ainda a análise de documentos como empenhos, extratos de repasses, fichas orçamentárias e demonstrativos financeiros das emendas destinadas à Santa Casa.
Vereadores são sorteados para integrar comissão
Durante a sessão desta terça-feira (15), após a leitura do requerimento, foram definidos por sorteio os três vereadores que irão integrar a CEI: Paulo Sérgio, o Paulo do Posto; José Avanço; e Benedito da Dafe.
Os três parlamentares deverão se reunir para definir entre si quem ocupará a presidência da comissão. A CEI terá prazo inicial de 90 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme previsto no requerimento.
Entre as pessoas que o requerimento solicita que sejam ouvidas estão o vice-prefeito Marcelo Parizatti, a prefeita Samanta Borini, a ex-interventora da Santa Casa Sirlei de Paula Pereira, a atual interventora Carmencita Rodrigues Paludetto e o responsável pela Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento pela execução das emendas impositivas de Saúde.
O documento também solicita que sejam encaminhados à comissão materiais produzidos durante a CEI nº 01/2026, incluindo o relatório final, a gravação de uma sessão de oitivas realizada em junho e uma auditoria contábil da gestão interventora da Santa Casa.
A investigação deverá analisar os documentos e depoimentos para esclarecer a destinação dos recursos e eventuais responsabilidades relacionadas à execução das emendas parlamentares.
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